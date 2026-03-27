Овечкин побил рекорд НХЛ, сделав хет-трик в матчах с 21 командой лиги. 40-летний форвард обошел Бретта Халла
Овечкин делал хет-трик против 21 команды НХЛ – рекорд лиги.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).
Клуб из Солт-Лейк-Сити стал 21-м, которому российский нападающий забрасывал три шайбы и более в одном матче регулярки.
Овечкин обошел Бретта Халла (хет-трики в играх с 20 командами) по этому показателю.
В текущем сезоне на счету 40-летнего форварда «Кэпиталс» 56 (29+27) очков в 73 матчах.
Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он – русский спортсмен»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
С очередным рекордом! Надеюсь, ещё не последним.
Хороший матч провел Саня, так бы весь сезон, но увы. С рекордом поздравления, конечно, НХЛ продолжает удивлять статистикой)
В 40 лет — лучший бомбардир команды. Впрочем, это говорит не только о классе ветерана, но и о его партнёрах и, в целом, о текущем состоянии команды.
Овечкин величайший !
Жаль, до конца регулярки не успеет Грецки обойти
Жаль, до конца недели не успеет Грецки обойти
