Овечкин побил рекорд НХЛ, сделав хет-трик в матчах с 21 командой лиги. 40-летний форвард обошел Бретта Халла

Овечкин делал хет-трик против 21 команды НХЛ – рекорд лиги.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой » (7:4).

Клуб из Солт-Лейк-Сити стал 21-м, которому российский нападающий забрасывал три шайбы и более в одном матче регулярки.

Овечкин обошел Бретта Халла (хет-трики в играх с 20 командами) по этому показателю.

В текущем сезоне на счету 40-летнего форварда «Кэпиталс» 56 (29+27) очков в 73 матчах.

