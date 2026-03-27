Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он – русский спортсмен»

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о достижениях Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (7:4). На его счету 1003 шайбы в лиге, включая голы в Кубке Стэнли.

«В отличие от некоторых других сбежавших, перекрасившихся спортсменов и спортсменок, Овечкин никогда не скрывал своего отношения к родине.

Да, так получилось исторически, что наши хоккеисты не только в России играют, но и в других командах. Так же, как и бразильские, аргентинские футболисты играют в российских клубах. Мы же не хотим, чтобы их за это называли предателями. Так и здесь.

Овечкин – сам по себе уже явление, Овечкин – это русский спортсмен, все об этом знают. Даже если он играет за какой-то американский клуб, неважно – он русский спортсмен. И он всегда занимал принципиальную позицию в отношении всяких разных радужных клюшек, радужных шайб, никогда под это не прогибался.

Поэтому Ови – наш нормальный человек, слоняра, так что я совершенно не разделяю тех, кто пытается словить дешевый хайп, критикуя его за то, что он играет в США», – сказал Милонов.

Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Odds
И он всегда занимал принципиальную позицию в отношении всяких разных радужных клюшек, радужных шайб...
Кому что,а Милонову только бы о радужном помечтать...
Ответ Сергей Круг
он просто тоже в этом вопросе занимает позицию) но какую писать не буду
Верю Милонову, он радужную тему знает как эсперт и наверняка все соответствующие клубы обошел, чтобы врага в лицо изучить (вероятно, и с противоположной стороны тоже).
Самые мерзкие люди это те кто оскорбляет тех, кем сам является
Ответ Konstantin-24 rus
Ахахах
В младших классах я носил колготки, но не палился и унижал тех, кто носил колготки)
"...такие мощные, большие, радужные крепкие клюшки...", и глаза Виталия предательски заблестели.
милонов тоже занимает принципальную позицию в этом вопросе, но он не признается. Латентный
Ответ Гранитный камушек в груди
Он не латентный а вполне обычный гей.
чё за прикол, называть кого то " наш ( мой ) слоняра" ? не первый раз попадается такое, но не пойму нафига это?))) я что то не знаю видимо))
Ответ Демедрол
Поясняю: товарищу Милонову очень нравится большой слоновий х... хобот, конечно же хобот.
Этот депутат примазывается к славе
поэтому я не разделяю тех, кто пытается словить дешевый хайп, восхваляя Овечкина
Наш слоняра, б...., а Милонов чей и кто?
Если бы Милонов и Володин были хоккеистами, в каком амплуа выступали бы?
Чарлидеры?))
