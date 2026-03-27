Депутат Милонов об Овечкине: наш слоняра.

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о достижениях Александра Овечкина в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (7:4). На его счету 1003 шайбы в лиге, включая голы в Кубке Стэнли.

«В отличие от некоторых других сбежавших, перекрасившихся спортсменов и спортсменок, Овечкин никогда не скрывал своего отношения к родине.

Да, так получилось исторически, что наши хоккеисты не только в России играют, но и в других командах. Так же, как и бразильские, аргентинские футболисты играют в российских клубах. Мы же не хотим, чтобы их за это называли предателями. Так и здесь.

Овечкин – сам по себе уже явление, Овечкин – это русский спортсмен, все об этом знают. Даже если он играет за какой-то американский клуб, неважно – он русский спортсмен. И он всегда занимал принципиальную позицию в отношении всяких разных радужных клюшек, радужных шайб, никогда под это не прогибался.

Поэтому Ови – наш нормальный человек, слоняра, так что я совершенно не разделяю тех, кто пытается словить дешевый хайп, критикуя его за то, что он играет в США», – сказал Милонов.

