Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию, что СКА уволит Игоря Ларионова в случае вылета в первом раунде Кубка Гагарина.
Новым тренером должен стать Леонид Тамбиев, работающий в штабе клуба из Санкт-Петербурга.
«Если кто-то считает, что Тамбиев – тренер, способный поднять СКА, тогда мне сложно что-то обсуждать.
Петербуржцам будет очень сложно реанимироваться в серии с ЦСКА. Хорошо, что они на «Локомотив» не попали. Думаю, у москвичей есть психологическое преимущество. В отличие от веселого хоккея СКА, ЦСКА выстраивает свою далеко не зрелищную игру, но эту серию выиграет.
Основные проблемы СКА – незнание законов хоккейного мира, и что делать дальше. Два вопроса: кто виноват? Что делать? Думаю, многие не читали классику, но приведу в пример.
СКА будет очень тяжело выкарабкаться», — сказал Плющев.
Плющев о словах Ларионова про автобус от ЦСКА в матче со СКА: «Неприлично искать недостатки у команды, которая тебя победила. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть»