  Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»
Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию, что СКА уволит Игоря Ларионова в случае вылета в первом раунде Кубка Гагарина.

Новым тренером должен стать Леонид Тамбиев, работающий в штабе клуба из Санкт-Петербурга.

«Если кто-то считает, что Тамбиев – тренер, способный поднять СКА, тогда мне сложно что-то обсуждать.

Петербуржцам будет очень сложно реанимироваться в серии с ЦСКА. Хорошо, что они на «Локомотив» не попали. Думаю, у москвичей есть психологическое преимущество. В отличие от веселого хоккея СКА, ЦСКА выстраивает свою далеко не зрелищную игру, но эту серию выиграет.

Основные проблемы СКА – незнание законов хоккейного мира, и что делать дальше. Два вопроса: кто виноват? Что делать? Думаю, многие не читали классику, но приведу в пример.

СКА будет очень тяжело выкарабкаться», — сказал Плющев.

Плющев о словах Ларионова про автобус от ЦСКА в матче со СКА: «Неприлично искать недостатки у команды, которая тебя победила. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Хорошо Ротенберга не вспомнил
Плющев : 48 законов хоккейного мира! ;)
Откуда Плющев знает, как проявит себя Тамбиев на посту главного тренера СКА, если только время может дать ответ на этот вопрос?
Откуда Ларионову знать мир КХЛ если он только 4 года в клубном хоккее России?
Откуда Ларионову знать мир КХЛ если он только 4 года в клубном хоккее России?
Ларик его с лихвой познал, агентские дела, родственников в клубы впихнул, друзей устроил на работу! Фактически, готовый чиновник!
А какие законы хоккейного мира работают в КХЛ? Так, на вскидку. Был, Ротенберг, которого только ленивый не облизал, собрал команду, а по факту пшик. Хотя бы пару-тройку законов в студию.
Плющев: «Собрание законов хоккейного мира», с изм. и доп.
Вот предыдущий ГТ законы знал... Еще и много-много матчей НХЛ посмотрел
