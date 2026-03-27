Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»

Плющев о возможной отставке Ларионова: проблема СКА – незнание хоккейного мира.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию , что СКА уволит Игоря Ларионова в случае вылета в первом раунде Кубка Гагарина.

Новым тренером должен стать Леонид Тамбиев , работающий в штабе клуба из Санкт-Петербурга.

«Если кто-то считает, что Тамбиев – тренер, способный поднять СКА, тогда мне сложно что-то обсуждать.

Петербуржцам будет очень сложно реанимироваться в серии с ЦСКА. Хорошо, что они на «Локомотив » не попали. Думаю, у москвичей есть психологическое преимущество. В отличие от веселого хоккея СКА, ЦСКА выстраивает свою далеко не зрелищную игру, но эту серию выиграет.

Основные проблемы СКА – незнание законов хоккейного мира, и что делать дальше. Два вопроса: кто виноват? Что делать? Думаю, многие не читали классику, но приведу в пример.

СКА будет очень тяжело выкарабкаться», — сказал Плющев.

Плющев о словах Ларионова про автобус от ЦСКА в матче со СКА: «Неприлично искать недостатки у команды, которая тебя победила. То, что выставил Никитин, позволило ему выиграть»