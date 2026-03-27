  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости


Карбери о 7:4 с «Ютой»: «Овечкин сыграл потрясающе, Мирошниченко забил пару важных голов. «Вашингтон» остается в борьбе за плей-офф»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу команды над «Ютой» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Пять из семи шайб «Кэпиталс» забросили россияне: Александр Овечкин сделал хет-трик, у Ивана Мирошниченкодубль.

«Мы давно не забивали так много, а после матча с «Калгари» (7:3, 10 марта – Спортс) каждая шайба давалась нам с трудом.

Мирошниченко забил пару важных голов. Овечкин, очевидно, сыграл просто потрясающе. На скамейке запасных чувствовалась уверенность, которая появляется, когда вы забрасываете несколько шайб.

Будем двигаться матч за матчем. Предстоит сложный путь, но мы сосредоточены только на одной игре. Мы могли набрать два очка с «Ютой» и сделали это.

«Вашингтон» остается в борьбе, и именно на этом мы сфокусируемся перед поездкой в ​​Вегас», – сказал Карбери.

«Кэпиталс» занимают 12-е место в Восточной конференции, отставая на 6 очков от зоны плей-офф.

🎩 Второй хет-трик 40-летнего Овечкина! Накидал вратарю, который прежде от него не пропускал

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoЮта
logoСпенсер Карбери
logoВегас
logoИван Мирошниченко
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Так и дай Миро играть, что он у тебя на лавке сидит?о.О Его вызвали матчей 6 назад уже из фарма!:) Пусть для начала в 4-м звене с Лапьером, Херши они отлично тащили на пару. И в большинстве на левом фланге задействую, один хрен оно не работает в нынешнем виде.
Два года назад 0:4 от Рейнджерс было
Вопрос не в борьбе ВК за плэйоф... Вопрос в том, что конкретно этому составу Кэпс там делать? Максимум одну игру взять и слить 1:4 серию, как 2 года назад. Жаль, но это жестокая реальноссть, на мой взгляд.
Ответ Сивуч
У лысого из бразерс походу есть надежда, что когда часы ударят ровно 12, Строум с Протасом превратятся может быть и не топовых снайперов, но хотя бы таких как в ноябре-декабре прошлого сезона. А Дюбуа с Хатсаном в диспечеров, а-ля Бекстрим и Карлсон. В Томпсана до кучи вселится мастерство Лингрена, а Уилсон всю свою энергию направит не на словесные пепепалки и драки, а исключительно на черновую работу на площадке. Ну и у Махалыча с Чикраном откроется второе дыхание и они пройдутся просто катком через весь плей офф, к заветному кубку!☝️😁
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
