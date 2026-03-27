Карбери о 7:4 с «Ютой»: «Овечкин сыграл потрясающе, Мирошниченко забил пару важных голов. «Вашингтон» остается в борьбе за плей-офф»

Карбери о 7:4 с «Ютой»: Овечкин сыграл потрясающе, у Мирошниченко важные голы.

Главный тренер «Вашингтона » Спенсер Карбери прокомментировал победу команды над «Ютой» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Пять из семи шайб «Кэпиталс» забросили россияне: Александр Овечкин сделал хет-трик, у Ивана Мирошниченко – дубль .

«Мы давно не забивали так много, а после матча с «Калгари» (7:3, 10 марта – Спортс) каждая шайба давалась нам с трудом.

Мирошниченко забил пару важных голов. Овечкин, очевидно, сыграл просто потрясающе. На скамейке запасных чувствовалась уверенность, которая появляется, когда вы забрасываете несколько шайб.

Будем двигаться матч за матчем. Предстоит сложный путь, но мы сосредоточены только на одной игре. Мы могли набрать два очка с «Ютой» и сделали это.

«Вашингтон» остается в борьбе, и именно на этом мы сфокусируемся перед поездкой в ​​Вегас», – сказал Карбери.

«Кэпиталс» занимают 12-е место в Восточной конференции, отставая на 6 очков от зоны плей-офф.

