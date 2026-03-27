  Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»
Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»

Виктор Скуратов, владелец сети кафе Skuratov Coffee, рассказал Спортсу’‘, что был последним арендатором в омском СКК имени Блинова.

В 2020-м стадион был закрыт из-за аварийного состояния, работы по восстановлению начались в мае 2025 года. Сегодня на реконструированной арене пройдет матч плей-офф Olimpbet ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом» (0-2 в серии до четырех побед).

«Мой первый офис был арендован именно в СКК в 2009 году. Офис 204, бывший магазин джинсовой одежды. Это 12 квадратных метров, 3000 рублей в месяц – да, там была супердешевая аренда. В офисе были стол, стул и дешевый диван из «Икеи».

Мой бизнес в то время – кофекапсулы. То есть я покупал кофемашины, ставил их в офисы – и поставлял капсулы. По-моему, даже директору СКК кофемашину поставил. Было чудо, если я с этого бизнеса 15 000 в месяц зарабатывал. Год-полтора я так провозился. Денег не было вообще, я постоянно ремонтировал эти кофемашины.

И пришла идея: давайте откроем в СКК не только кухню, но и кофейню. Идея была безумной, потому что это место было как будто самым непроходимым в городе, оттуда уже ушла жизнь.

Для понимания: в 2015-м у меня денег не было настолько, что я закладывал родительский дом, чтобы как раз зайти в СКК и открыть первую московскую кофейню. Кофейня в СКК нереально долго раскачивалась, но в определенный момент стала одной из наших прибыльных и крутых точек в Омске. Там был самый высокий средний чек, потому что приезжали люди на машинах.

А я туда ходил пешком, жил рядом. Там своя атмосфера сложилась. Публика от нашей обычной отличалась кардинально. Сидели мужики взрослые и что-то обсуждали.

Будет ли наше третье открытие? Если будет, то я на лошади прискачу. Вообще, в Омске у нас уже много точек – и новых открывать не планируем. Но если будет вариант вернуться в СКК, нам это было бы интересно. Мы общаемся с «Авангардом» на этот счет», – сказал Скуратов.

В Омске оживили заброшку – уникальный дворец из СССР: там играл Ягр, а Шатунов дал 32 концерта за неделю

Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»

Помню мы были крышей у Скуратово, он платил .
Материалы по теме
Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»
сегодня, 09:34
Реконструкция СКК им. Блинова в Омске могла стоить 4 млрд рублей – это проект главы «Авангарда» Кожевникова. Сегодня там сыграют «Омские Крылья» в плей-офф ВХЛ
сегодня, 08:32
«Омские Крылья» будут играть в СКК им. Блинова в плей-офф ВХЛ
11 марта, 19:22
Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он – русский спортсмен»
8 минут назад
Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»
23 минуты назад
Карбери о 7:4 с «Ютой»: «Овечкин сыграл потрясающе, Мирошниченко забил пару важных голов. «Вашингтон» остается в борьбе за плей-офф»
39 минут назад
Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»
сегодня, 12:10Видео
Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Ак Барс», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
сегодня, 11:59
Овечкин впервые в сезоне вышел на лед при вбрасывании в своей зоне в формате «5 на 5» – в 73-м матче регулярки НХЛ (Sportsnet)
сегодня, 11:44
Ротенберг встретился с губернатором Ленинградской области: «Договорились о создании школы «Красная Машина Ленинградец». Это нужное и своевременное решение»
сегодня, 11:12
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
сегодня, 10:57
Фетисов о шансах на матч России с США: «Не вижу ни одного аргумента. НХЛ – огромный бизнес, там есть календарь и ответственность. Вопросов очень много»
сегодня, 10:45
Депутат Свищев о хет-трике Овечкина: «Его отправляли на пенсию – он распечатал вторую тысячу голов и феерично пошел дальше. Побить абсолютный рекорд возможно даже в этом сезоне»
сегодня, 10:33
«Амур» продлил контракты с 35-летним Ли и Ураковым
сегодня, 11:57
Форвард «Флориды» Родригес сломал палец и выбыл на 4-6 недель. «Пантерс» идут 15-ми на Востоке
сегодня, 11:25
«Рейнджерс» сохранят цены на сезонные абонементы. Клуб не повышает их стоимость, когда команда не выходит в плей-офф
сегодня, 10:17
Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода
сегодня, 09:13
«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год
сегодня, 08:57
Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
сегодня, 07:23Видео
Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских игроков (715). Бэкстрем идет 4-м (762), Лидстрем лидирует (878)
сегодня, 06:45
Барбашев – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 21-й гол в сезоне, «+2», 3 броска, 5 хитов и 17:16 на льду. У него 51 балл в 73 играх
сегодня, 05:59Видео
Гридин забил 5-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом», продлив серию с очками до 4 матчей. У форварда «Калгари» 14 баллов в 28 играх
сегодня, 05:34Видео
