Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»

Владелец Scuratov Coffee про СКК им. Блинова: арендовал там первый офис в 2009-м.

Виктор Скуратов, владелец сети кафе Skuratov Coffee, рассказал Спортсу’‘ , что был последним арендатором в омском СКК имени Блинова.

В 2020-м стадион был закрыт из-за аварийного состояния, работы по восстановлению начались в мае 2025 года. Сегодня на реконструированной арене пройдет матч плей-офф Olimpbet ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом» (0-2 в серии до четырех побед).

«Мой первый офис был арендован именно в СКК в 2009 году. Офис 204, бывший магазин джинсовой одежды. Это 12 квадратных метров, 3000 рублей в месяц – да, там была супердешевая аренда. В офисе были стол, стул и дешевый диван из «Икеи».

Мой бизнес в то время – кофекапсулы. То есть я покупал кофемашины, ставил их в офисы – и поставлял капсулы. По-моему, даже директору СКК кофемашину поставил. Было чудо, если я с этого бизнеса 15 000 в месяц зарабатывал. Год-полтора я так провозился. Денег не было вообще, я постоянно ремонтировал эти кофемашины.

И пришла идея: давайте откроем в СКК не только кухню, но и кофейню. Идея была безумной, потому что это место было как будто самым непроходимым в городе, оттуда уже ушла жизнь.

Для понимания: в 2015-м у меня денег не было настолько, что я закладывал родительский дом, чтобы как раз зайти в СКК и открыть первую московскую кофейню. Кофейня в СКК нереально долго раскачивалась, но в определенный момент стала одной из наших прибыльных и крутых точек в Омске. Там был самый высокий средний чек, потому что приезжали люди на машинах.

А я туда ходил пешком, жил рядом. Там своя атмосфера сложилась. Публика от нашей обычной отличалась кардинально. Сидели мужики взрослые и что-то обсуждали.

Будет ли наше третье открытие? Если будет, то я на лошади прискачу. Вообще, в Омске у нас уже много точек – и новых открывать не планируем. Но если будет вариант вернуться в СКК, нам это было бы интересно. Мы общаемся с «Авангардом» на этот счет», – сказал Скуратов.

