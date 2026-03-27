Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»

Бабаев прокомментировал отстранение Кузнецова за непристойный жест.

Агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал дисквалификацию форварда «Салавата Юлаева » за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда Кубка Гагарина (1:0, 1-1).

«Такие решения всегда за скобками, не всегда одно соответствует другому. В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет какой-то одной линии, поэтому здесь всегда сложно комментировать.

Для Уфы, конечно, дисквалификация Евгения Кузнецова – потеря. Но осуждать решение дисциплинарного комитета трудно, вот так там решили», – сказал Бабаев.

