Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал дисквалификацию форварда «Салавата Юлаева» за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.
33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда Кубка Гагарина (1:0, 1-1).
«Такие решения всегда за скобками, не всегда одно соответствует другому. В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет какой-то одной линии, поэтому здесь всегда сложно комментировать.
Для Уфы, конечно, дисквалификация Евгения Кузнецова – потеря. Но осуждать решение дисциплинарного комитета трудно, вот так там решили», – сказал Бабаев.
КХЛ забанила Кузнецова за оскорбительный жест. О чем он думал?