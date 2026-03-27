  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»
Видео
12

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, прокомментировал дисквалификацию форварда «Салавата Юлаева» за непристойный жест на один матч Кубка Гагарина.

33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда Кубка Гагарина (1:0, 1-1).

«Такие решения всегда за скобками, не всегда одно соответствует другому. В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет какой-то одной линии, поэтому здесь всегда сложно комментировать.

Для Уфы, конечно, дисквалификация Евгения Кузнецова – потеря. Но осуждать решение дисциплинарного комитета трудно, вот так там решили», – сказал Бабаев.

КХЛ забанила Кузнецова за оскорбительный жест. О чем он думал?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат.com
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
видео
logoШуми Бабаев
logoАвтомобилист
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Правильно получил дисквалификацию ,взрослый мужик а повадки подростка , конечно позор данному типу ….
Какими скобками, Кузя показал на что он способен.
Кузя неисправим. Как был балбесом, так им и остаётся. И плевать ему, что команда тяжело бьётся в серии.
В качестве ответа Уфа должна на площадке повторить тот процесс, который имел в виду Кузнецов).
Ответ agentkuper
Грубо, но в точку! Чего только хоккеисты на площадке друг другу не говорят, но тут вдруг девочки обиделись.
После такого комментария ,такой жест актуален.
А почему за него всегда бабай отматывается? hузя сам ничего сказать не может?
Норм, помнится у Ске тоже был игрок иностранец правда, показывал жесты подобного характера и его тоже наказали! И поехал за своим жестом ;)
Не поняли вы Кузю не хера , он имел ввиду иди зубы чисти и байки ложись 😂
Ответ Токмаков Олег
Скорее договаривался с кем-то из Авто сходить в караоке после игры)))
Ответ viktorpavlov70
может и такой вариант 😊
Опять Вашингтон "губит челябу" по версии хейтерья уважаемого столичного клуба
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Ко всем новостям
Рекомендуем