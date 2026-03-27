Овечкин впервые в сезоне вышел на лед при вбрасывании в своей зоне в формате «5 на 5» – в 73-м матче регулярки НХЛ (Sportsnet)
Овечкин впервые в сезоне вышел на вбрасывание в своей зоне при игре «5 на 5».
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Александр Овечкин впервые в этом сезоне вышел на лед при вбрасывании в своей зоне в формате «пять на пять».
Это произошло в игре регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой» (7:4), в которой 40-летний форвард сделал хет-трик.
«Часть меня думает, что было бы невероятно провести все 82 матча без единого вбрасывания в зоне защиты при игре «пять на пять», – прокомментировал Фридман.
В текущем сезоне Овечкин принял участие в 73 играх и набрал 56 (29+27) очков при полезности «минус 1» и 17:30 в среднем на льду.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
А не что он на вбрасывание встал.