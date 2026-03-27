  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Овечкин впервые в сезоне вышел на лед при вбрасывании в своей зоне в формате «5 на 5» – в 73-м матче регулярки НХЛ (Sportsnet)
20

Овечкин впервые в сезоне вышел на лед при вбрасывании в своей зоне в формате «5 на 5» – в 73-м матче регулярки НХЛ (Sportsnet)

Овечкин впервые в сезоне вышел на вбрасывание в своей зоне при игре «5 на 5».

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Александр Овечкин впервые в этом сезоне вышел на лед при вбрасывании в своей зоне в формате «пять на пять».

Это произошло в игре регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой» (7:4), в которой 40-летний форвард сделал хет-трик.

«Часть меня думает, что было бы невероятно провести все 82 матча без единого вбрасывания в зоне защиты при игре «пять на пять», – прокомментировал Фридман.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 73 играх и набрал 56 (29+27) очков при полезности «минус 1» и 17:30 в среднем на льду.

Депутат Свищев о хет-трике Овечкина: «Его отправляли на пенсию – он распечатал вторую тысячу голов и феерично пошел дальше. Побить абсолютный рекорд возможно даже в этом сезоне»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
logoАлександр Овечкин
logoЮта
Эллиотт Фридман
logoНХЛ
logoВашингтон
продвинутая статистика
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну ему и не надо, это не самое сильное звено в его игре.
Выиграл вопрос
Ответ ovi1000
Выиграл вопрос
Комментарий скрыт
Ответ ovi1000
Выиграл вопрос
А кто-то запятую проиграл)
Вы не поняли новость. Имелось в виду, что его ни разу в сезоне не выпускали в зоне защиты, когда вбрасывание было в зоне Вашингтона... Его только в атаке выпускали, в защиту ни разу за сезон.

А не что он на вбрасывание встал.
Ответ SPOVI
Тогда нужно писать в новости не на вбрасывание, а при вбрасывании
Ответ TurboX
там и написано при
Подождите, года через 3-4 Саша ещё и в ворота встанет.
При вбрасывании он тоже был в своей зоне???
Ну это номинация на Селке Трофи😀
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет»
сегодня, 09:53
Овечкин с хет-триком «Юте» – 2-я звезда дня в НХЛ. Монтур – 3-я с дублем «Тампе», Гранлунд – 1-я с хет-триком «Калгари»
сегодня, 07:50
Овечкин забил 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й, 925-й и 926-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 13 шайб
сегодня, 06:15Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Трактор» принимает «Ак Барс», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
3 минуты назадLive
Губерниев о дисквалификации Кузнецова за жест орального секса: «Если люди балбесы, это не ко мне. Такие жесты запрещены с точки зрения здравого смысла, культуры и регламента КХЛ»
8 минут назад
Овечкин побил рекорд НХЛ, сделав хет-трик в матчах с 21 командой лиги. 40-летний форвард обошел Бретта Халла
23 минуты назад
Депутат Милонов об Овечкине: «Наш слоняра, в отношении радужных клюшек и шайб всегда занимал принципиальную позицию. Даже играя за американский клуб, он – русский спортсмен»
53 минуты назад
Плющев о возможной отставке Ларионова: «Если кто-то считает, что Тамбиев способен поднять СКА... Основная проблема клуба – незнание законов хоккейного мира. ЦСКА выиграет серию»
сегодня, 12:56
Карбери о 7:4 с «Ютой»: «Овечкин сыграл потрясающе, Мирошниченко забил пару важных голов. «Вашингтон» остается в борьбе за плей-офф»
сегодня, 12:40
Бабаев о дисквалификации Кузнецова за непристойный жест: «В одной ситуации у нас бывает так, в другой – иначе. Нет одной линии, решения всегда за скобками»
сегодня, 12:10Видео
Ротенберг встретился с губернатором Ленинградской области: «Договорились о создании школы «Красная Машина Ленинградец». Это нужное и своевременное решение»
сегодня, 11:12
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
сегодня, 10:57
Фетисов о шансах на матч России с США: «Не вижу ни одного аргумента. НХЛ – огромный бизнес, там есть календарь и ответственность. Вопросов очень много»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Билялетдинов отправился с «Ак Барсом» на выезд в Челябинск. Экс-тренер казанцев не входит в штаб Гатиятулина
38 минут назадФото
Владелец сети Skuratov Coffee про СКК им. Блинова: «Арендовал там свой первый офис в 2009-м – 12 квадратов, 3000 рублей в месяц. Мой бизнес в то время – кофекапсулы»
сегодня, 12:25
«Амур» продлил контракты с 35-летним Ли и Ураковым
сегодня, 11:57
Форвард «Флориды» Родригес сломал палец и выбыл на 4-6 недель. «Пантерс» идут 15-ми на Востоке
сегодня, 11:25
«Рейнджерс» сохранят цены на сезонные абонементы. Клуб не повышает их стоимость, когда команда не выходит в плей-офф
сегодня, 10:17
Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода
сегодня, 09:13
«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год
сегодня, 08:57
Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
сегодня, 07:23Видео
Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских игроков (715). Бэкстрем идет 4-м (762), Лидстрем лидирует (878)
сегодня, 06:45
Рекомендуем