Овечкин впервые в сезоне вышел на вбрасывание в своей зоне при игре «5 на 5».

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Александр Овечкин впервые в этом сезоне вышел на лед при вбрасывании в своей зоне в формате «пять на пять».

Это произошло в игре регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном » и «Ютой» (7:4), в которой 40-летний форвард сделал хет-трик .

«Часть меня думает, что было бы невероятно провести все 82 матча без единого вбрасывания в зоне защиты при игре «пять на пять», – прокомментировал Фридман .

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 73 играх и набрал 56 (29+27) очков при полезности «минус 1» и 17:30 в среднем на льду.

Депутат Свищев о хет-трике Овечкина: «Его отправляли на пенсию – он распечатал вторую тысячу голов и феерично пошел дальше. Побить абсолютный рекорд возможно даже в этом сезоне»