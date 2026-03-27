Форвард «Флориды» Родригес сломал палец и выбыл на 4-6 недель. «Пантерс» идут 15-ми на Востоке

Форвард «Флориды» Родригес сломал палец и выбыл на 4-6 недель.

Главный тренер «Флориды » Пол Морис заявил, что нападающий Эван Родригес сломал палец и может пропустить от 4 до 6 недель.

32-летний канадец провел одну смену в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:3). Момент, в котором он получил повреждение, не попал в трансляцию.

В этом сезоне на счету Родригеса 31 (11+20) очко в 69 матчах при полезности «минус 16». «Флорида» занимает 15-е место в Западной конференции, набрав 73 балла за 71 игру.

«Флорида» проиграла «Миннесоте», пропустив за 5 секунд до конца 3-го периода. Тарасов стал 2-й звездой матча, отразив 47 из 50 бросков