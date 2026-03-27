5

Форвард «Флориды» Родригес сломал палец и выбыл на 4-6 недель. «Пантерс» идут 15-ми на Востоке

Главный тренер «Флориды» Пол Морис заявил, что нападающий Эван Родригес сломал палец и может пропустить от 4 до 6 недель.

32-летний канадец провел одну смену в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:3). Момент, в котором он получил повреждение, не попал в трансляцию.

В этом сезоне на счету Родригеса 31 (11+20) очко в 69 матчах при полезности «минус 16». «Флорида» занимает 15-е место в Западной конференции, набрав 73 балла за 71 игру.

«Флорида» проиграла «Миннесоте», пропустив за 5 секунд до конца 3-го периода. Тарасов стал 2-й звездой матча, отразив 47 из 50 бросков

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
В плове такие травмы не считаются. А так можно пораньше в отпуск)
Аукнулась подножка Джарвису. Теперь сам с травмой отдохнёт
Мдааа, в этой игре с Миннесотой весь сезон Флориды. Опять пропустили решающий гол на 60-й минуте и опять пополнение в и без того набитый лазарет.
Ну вот, и Родригеса травма "догнала". Похоже, что весь основной (чемпионский) состав "Флориды" изношен "в ноль" за три последний супер-крутых сезона. Ребята банально не успевают восстановиться.
Отсюда приходят травмы. Которые "бьют" и по тем, кто сломался, и по тем, кто остаётся играть за себя и за выбывших. Родригес держался почти сезон.
Этот сезон для "Флориды потерян. Надо спокойно его доиграть и готовиться к следующему, сохранив как можно больше игроков в строю.
