Ротенберг встретился с губернатором Ленинградской области: «Договорились о создании школы «Красная Машина Ленинградец». Это нужное и своевременное решение»

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг встретился с губернатором Ленинградской области.

«Поездка в родную Ленинградскую область получилась насыщенной и продуктивной.

Во Всеволожске с губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко обсудили будущее хоккея в регионе, наметили конкретные шаги по развитию системы подготовки и договорились о создании школы «Красная Машина Ленинградец». Для области, где сегодня тренируются почти два десятка детских команд, это действительно нужное и своевременное решение.

Продолжением дня стал мастер-класс для ребят. И это самое главное – видеть, ради чьего будущего мы работаем. Когда у детей горят глаза, когда они хотят расти и развиваться, понимаешь, насколько важно создавать для них правильные условия для развития.

Благодарен Александру Юрьевичу и руководству Ленинградской области за внимательное отношение к вопросам развития детско-юношеского спорта. Когда регион так последовательно вкладывается в детей, инфраструктуру и будущее, это всегда дает результат», – написал Ротенберг.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Всю неделю ленинградскую область атакуют беспилотники,а губернатор с Ротенбергом встречи проводит...
Так все же сбили. Шайбами сбивают. Больше школ - больше шайб.
Не удивлюсь,если окажется,что это Роман Ротенберг все и сбил...
Наверное хватит уже дискредитировать название "Красная машина" ,в МХЛ одна такая "машина" уже последнее место заняла с игровыми показателями ниже плинтуса, уже пора понять, что где Ротенберг там одни провалы и одна болтовня.
Вы думаете, что те, кто выделяет на это госсредства не понимают....смешно.
Следушая поездка в Волгоград.
Будет КМ Сталинградец делать
Сначала КМ Свердловец и КМ Куйбышевец, а потом уже и до Сталинградца дойдёт.
Как дитё пятилетнее, красная мафына, красная мафына....
Развитие максимум на 3 года. Не нужно унижать пятилетних)
Красный машинист готов клеить эту табличку везде, лишь бы СМИ об этом писали... Нашёл "золотой продукт"...
господа миллиардеры из дикого капитализма людей за идиотов держат и всё прикрывают советскими лозунгами и цветами. тошнит уже.
Мудро. Собственность частная, а железный занавес советский. Идеальное комбо для нынешних незаменимых, мудрых руководителей)
Скоро "Да здравствует созданный волей народов" запоёт походу
Удачный опыт выступления Красной машины-юниор в МХЛ дал импульс и дальше осваивать бабки на проекты талантливого отпрыска не менее талантливого бизнесмена и по случайному совместительству ближайшего друга сами знаете кого. Кругом таланты и вот что из этого по итогу вышло.
Сколько ж они будут паразитировать на этой "Красной Машине". Машина кончилась с кончиной страны, её создавшей. А нынешняя страна свою машину так создать и не смогла. И не только хоккейную, но и самую настоящую- железную, четырехколесную))
ПАРАЗИТЫ (ТЛЯ, МОЛЬ, ДИМОН "ВОШЬ лобковая", РОТАНЫ...) на то и вредители.☺
ИЛИ ВЫ ПАРАЗИТОВ...
ЛИБО ОНИ ВАС.
Видимо отличная кормушка эти спортшколы. Меня больше поражает, как он спокойно заявляет "Мы договорились о создании школы". Столько пафоса, будто они на свои бабки будут строить, а не с наших налогов.
