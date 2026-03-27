Ротенберг встретился с губернатором Ленинградской области: «Договорились о создании школы «Красная Машина Ленинградец». Это нужное и своевременное решение»

Ротенберг о встрече с губернатором Ленинградской области: договорились о создании школы.

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг встретился с губернатором Ленинградской области.

«Поездка в родную Ленинградскую область получилась насыщенной и продуктивной.

Во Всеволожске с губернатором Ленинградской области Александром Юрьевичем Дрозденко обсудили будущее хоккея в регионе, наметили конкретные шаги по развитию системы подготовки и договорились о создании школы «Красная Машина Ленинградец». Для области, где сегодня тренируются почти два десятка детских команд, это действительно нужное и своевременное решение.

Продолжением дня стал мастер-класс для ребят. И это самое главное – видеть, ради чьего будущего мы работаем. Когда у детей горят глаза, когда они хотят расти и развиваться, понимаешь, насколько важно создавать для них правильные условия для развития.

Благодарен Александру Юрьевичу и руководству Ленинградской области за внимательное отношение к вопросам развития детско-юношеского спорта. Когда регион так последовательно вкладывается в детей, инфраструктуру и будущее, это всегда дает результат», – написал Ротенберг.

Ротенберг о ледовом дворце во Всеволожске: «Приятно, что в моей родной Ленинградской области такая хорошая современная инфраструктура. Благодарю губернатора за внимание к хоккею»