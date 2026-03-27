Фетисов о шансах на матч России с США: «Не вижу ни одного аргумента. НХЛ – огромный бизнес, там есть календарь и ответственность. Вопросов очень много»

Фетисов о шансах на матч России с США и Канадой: не вижу ни одного аргумента.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение товарищеского матча между сборными России и США.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что на встрече с членами американского конгресса были затронуты возможности проведения хоккейного и футбольного матчей между странами.

«Я не вижу ни одного аргумента в пользу того, чтобы состоялся матч между сборными России и США на хоккейном уровне. Про футбол я ничего сказать не могу, там другая история. Я знаю, как все работает в хоккее.

НХЛ, помимо всего прочего, это огромный бизнес, в котором учитываются малейшие детали. Последний клуб, который вошел в лигу, заплатил миллиард долларов за то, чтобы получить право играть в ней. И понятно, что человек, заплативший такие деньги, хочет их вернуть и быть уверенным в том, что отдача от этих вложений будет стабильной.

В НХЛ есть календарь, есть ответственность, есть болельщики, которые платят большие деньги за билеты. И проводить товарищеский матч? В какое время, каким составом?

Вопросов очень много. Ведь в лиге принимается особое решение даже о том, чтобы приостановить чемпионат, и игроки лиги в составе своих сборных поехали на Олимпиаду», – сказал Фетисов.

