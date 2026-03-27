  Фетисов о шансах на матч России с США: «Не вижу ни одного аргумента. НХЛ – огромный бизнес, там есть календарь и ответственность. Вопросов очень много»
Фетисов о шансах на матч России с США: «Не вижу ни одного аргумента. НХЛ – огромный бизнес, там есть календарь и ответственность. Вопросов очень много»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил шансы на проведение товарищеского матча между сборными России и США.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев заявил, что на встрече с членами американского конгресса были затронуты возможности проведения хоккейного и футбольного матчей между странами.

«Я не вижу ни одного аргумента в пользу того, чтобы состоялся матч между сборными России и США на хоккейном уровне. Про футбол я ничего сказать не могу, там другая история. Я знаю, как все работает в хоккее. 

НХЛ, помимо всего прочего, это огромный бизнес, в котором учитываются малейшие детали. Последний клуб, который вошел в лигу, заплатил миллиард долларов за то, чтобы получить право играть в ней. И понятно, что человек, заплативший такие деньги, хочет их вернуть и быть уверенным в том, что отдача от этих вложений будет стабильной.

В НХЛ есть календарь, есть ответственность, есть болельщики, которые платят большие деньги за билеты. И проводить товарищеский матч? В какое время, каким составом?

Вопросов очень много. Ведь в лиге принимается особое решение даже о том, чтобы приостановить чемпионат, и игроки лиги в составе своих сборных поехали на Олимпиаду», – сказал Фетисов.

Крикунов о словах Третьяка про матчи с Канадой и США: «Раньше надо было 600 тысяч долларов заплатить им за матч, и все. Если это будет финансово интересно, согласятся»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РИА Новости»
Что ж ты фраер сдал назад
Материалы по теме
Сушинский о желании Третьяка провести матчи России с Канадой и США: «Дроны летают каждый день. Какие игры? Будем реалистами»
вчера, 12:06
Фетисов про слова Третьяка о товарищеских матчах: «А зачем это надо канадцам и американцам? О какой сборной Канады речь? Составленной из игроков НХЛ, из студентов, из любителей?»
25 марта, 11:19
Коваленко о КМ-2028: «Если НХЛ посчитает, что приглашение России сработает на прибыль, то долго размышлять не будет. И тем более реагировать на мнимые бойкоты европейских флюгеров»
18 марта, 07:45
Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Ак Барс», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
5 минут назад
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
14 минут назад
Депутат Свищев о хет-трике Овечкина: «Его отправляли на пенсию – он распечатал вторую тысячу голов и феерично пошел дальше. Побить абсолютный рекорд возможно даже в этом сезоне»
38 минут назад
Кузнецов показал жест орального секса в сторону игроков «Автомобилиста». Форварда «Салавата» отстранили на 1 матч плей-офф
сегодня, 10:04Видео
Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет»
сегодня, 09:53
Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»
сегодня, 09:34
Пономарев из «Авангарда» о диалоге с игроком «Нефтехимика»: «Сказал, что мы будем лезть на ворота, пока у нас бьется сердце. А он не очень хочет этого»
сегодня, 09:24
Овечкин разделил с Лидстремом 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках – 1564. Впереди Бернс и Бурк
сегодня, 08:44
Реконструкция СКК им. Блинова в Омске могла стоить 4 млрд рублей – это проект главы «Авангарда» Кожевникова. Сегодня там сыграют «Омские Крылья» в плей-офф ВХЛ
сегодня, 08:32
Овечкин с хет-триком «Юте» – 2-я звезда дня в НХЛ. Монтур – 3-я с дублем «Тампе», Гранлунд – 1-я с хет-триком «Калгари»
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Рейнджерс» сохранят цены на сезонные абонементы. Клуб не повышает их стоимость, когда команда не выходит в плей-офф
54 минуты назад
Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода
сегодня, 09:13
«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год
сегодня, 08:57
Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
сегодня, 07:23Видео
Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских игроков (715). Бэкстрем идет 4-м (762), Лидстрем лидирует (878)
сегодня, 06:45
Барбашев – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 21-й гол в сезоне, «+2», 3 броска, 5 хитов и 17:16 на льду. У него 51 балл в 73 играх
сегодня, 05:59Видео
Гридин забил 5-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом», продлив серию с очками до 4 матчей. У форварда «Калгари» 14 баллов в 28 играх
сегодня, 05:34Видео
Сергачев против «Вашингтона»: 3 передачи, «-1», 2 броска, 4 блок-шота и 26:55 на льду. Защитник «Юты» набрал 49 очков в 69 играх
сегодня, 04:45
Свечков сделал ассист во 2-м матче подряд – за 10:44 на льду против «Нью-Джерси». У него 3+12 в 60 играх сезона
сегодня, 03:55
