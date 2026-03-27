Депутат Свищев о хет-трике Овечкина: «Его отправляли на пенсию – он распечатал вторую тысячу голов и феерично пошел дальше. Побить абсолютный рекорд возможно даже в этом сезоне»

Депутат Свищев о хет-трике Овечкина: не надо отправлять его на пенсию.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил шансы Александра Овечкина в этом сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей‑офф.

40-летний форвард «Вашингтона » сделал хет-трик в матче с «Ютой» (7:4). У него на счету 1003 шайбы за 9 игр до конца регулярки, у Гретцки – 1016 голов.

– В тот момент, когда кто‑то пытался Александра уже отправить на пенсию, говорил, что он возрастной игрок и что‑то давно не забивает, мы видим, что он распечатал уже вторую тысячу и феерично пошел дальше.

Это говорит о том, что у Александра еще очень много сил, он является определенным авторитетом в команде. И на радость нам, болельщикам и всем его поклонникам, он еще покажет то, на что способен.

Мы будем желать ему здоровья и спортивного долголетия. Будем надеяться, что он нас еще будет долго радовать и все‑таки побьет абсолютный рекорд. Ему уже достаточно немного осталось. Поэтому мы очень надеемся увидеть этот исторический момент.

– Осталось девять матчей до начала плей‑офф, куда они пока что не проходят, и 14 шайб до рекорда. Реально ли это?

– Сложно, конечно. Но если так, как сегодня, то в принципе возможно. Все бывает, все возможно. Но не надо отправлять Александра на пенсию раньше времени. Не получится в этом году – мы надеемся, что, может быть, в следующем году.

Александр такой боец, что для него все возможно. Здесь важны, конечно, позиции команды, возможности, соперники, которые остались.

Для нас самое главное, чтобы Александр шел без травм. Если будет без травм, команда будет ему помогать и все будет складываться, то в принципе возможно даже теоретически и в этом сезоне, – сказал Свищев.

Овечкин разделил с Лидстремом 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках – 1564. Впереди Бернс и Бурк