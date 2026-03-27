«Рейнджерс» сохранят цены на сезонные абонементы. Клуб не повышает их стоимость, когда команда не выходит в плей-офф

«Рейнджерс» не изменят цены на сезонные абонементы после невыхода в плей-офф.

Владельцы абонементов на матчи «Рейнджерс » получили уведомления, что цена сезонного пропуска на игры регулярного чемпионата-2026/27 останется на уровне текущего года.

Клуб из Нью-Йорка не вышел в плей-офф второй год подряд и занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 65 очков за 72 матча.

Отмечается, что «Рейнджерс» более 25 лет не повышают цены на абонементы, когда команда не попадает в Кубок Стэнли.

