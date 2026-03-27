Кузнецов показал жест орального секса в сторону игроков «Автомобилиста». Форварда «Салавата» отстранили на 1 матч плей-офф

Кузнецов показал жест орального секса в сторону игроков «Автомобилиста».

Стала известна причина дисквалификации нападающего «Салавата Юлаева » Евгения Кузнецова .

33-летний игрок показал жест орального секса в сторону хоккеистов «Автомобилиста», покидавших площадку после второго матча серии стартового раунда Кубка Гагарина (1:0, 1-1).

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет FONBET КХЛ отстранил форварда на одну игру. В этом плей-офф Кузнецов не отметился очками в двух матчах при 21:18 в среднем на льду.

КХЛ забанила Кузнецова за оскорбительный жест. О чем он думал?