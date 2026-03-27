  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет»
6

Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет»

Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (7:4).

40-летний форвард сделал хет-трик, «Кэпиталс» отстают на 6 очков от зоны плей-офф за 9 игр до конца регулярки.

– Вы сыграли два матча на этой арене и забили пять голов. Вам нравится играть здесь?

– Да, наверное. Хорошо, что в этот раз я не травмировался (в прошлом году Овечкин сломал ногу в гостевой игре с «Ютой» – Спортс’‘).

– За счет чего вам удалось перевернуть игру, уступая в две шайбы во втором периоде?

– Во втором периоде мы играли уверенно: контролировали шайбу и делали именно то, что нужно в зоне атаки, а Дьюхэйм и Уилсон задали тон.

Сейчас мы в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет.

– Вся команда собралась, чтобы поздравить Уилсона после драки. Вы хоть раз видели такое раньше?

– Нет, увидел такое в первый раз. Это показывает, насколько мы близки внутри коллектива. Это был важный момент.

– Вы были удивлены тому, насколько жесткой получилась игра?

– Да. Хочу посмотреть, сколько времени Уилсон провел на скамейке штрафников (Уилсон получил 21 минуту штрафа – Спортс’‘). Вероятно, это рекорд. Его не было целый период, но он сделал свою работу, – сказал Овечкин.

🎩 Второй хет-трик 40-летнего Овечкина! Накидал вратарю, который прежде от него не пропускал

Уилсон получил 2 минуты за жесткий хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoНХЛ
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoБрэндон Дьюхэйм
logoТом Уилсон
logoЮта
logoКубок Стэнли
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
сегодня, 07:50
Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
сегодня, 07:23Видео
сегодня, 07:11
Рекомендуем
Главные новости
2 минуты назад
9 минут назад
17 минут назад
29 минут назад
41 минуту назад
сегодня, 10:04Видео
сегодня, 09:34
сегодня, 09:24
сегодня, 08:44
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
57 минут назад
сегодня, 09:13
сегодня, 08:57
сегодня, 08:12
Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
сегодня, 07:23Видео
сегодня, 06:45
сегодня, 05:59Видео
сегодня, 05:34Видео
сегодня, 04:45
сегодня, 03:55
Рекомендуем