Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет»

Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой » (7:4).

40-летний форвард сделал хет-трик, «Кэпиталс» отстают на 6 очков от зоны плей-офф за 9 игр до конца регулярки.

– Вы сыграли два матча на этой арене и забили пять голов. Вам нравится играть здесь?

– Да, наверное. Хорошо, что в этот раз я не травмировался (в прошлом году Овечкин сломал ногу в гостевой игре с «Ютой» – Спортс’‘).

– За счет чего вам удалось перевернуть игру, уступая в две шайбы во втором периоде?

– Во втором периоде мы играли уверенно: контролировали шайбу и делали именно то, что нужно в зоне атаки, а Дьюхэйм и Уилсон задали тон.

Сейчас мы в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет.

– Вся команда собралась, чтобы поздравить Уилсона после драки. Вы хоть раз видели такое раньше?

– Нет, увидел такое в первый раз. Это показывает, насколько мы близки внутри коллектива. Это был важный момент.

– Вы были удивлены тому, насколько жесткой получилась игра?

– Да. Хочу посмотреть, сколько времени Уилсон провел на скамейке штрафников (Уилсон получил 21 минуту штрафа – Спортс’‘). Вероятно, это рекорд. Его не было целый период, но он сделал свою работу, – сказал Овечкин.

