Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»

Экс-губернатор Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: это что, событие? .

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев прокомментировал предстоящее открытие СКК имени Блинова в Омске после реконструкции.

Сегодня на реконструированной арене пройдет матч плей-офф Olimpbet ВХЛ между «Омскими Крыльями » и «Челметом » (0-2 в серии до четырех побед).

«Ну, отремонтировали объект и все. Это что, событие какое-то? Элементарная функция поддержания сооружения в рабочем состоянии. Что здесь выдающегося? Но я не комментатор тут. Мое время ушло», – сказал Полежаев Спортсу’‘ .

В Омске оживили заброшку – уникальный дворец из СССР: там играл Ягр, а Шатунов дал 32 концерта за неделю

«Это предательство! Снесли память о Романе Абрамовиче». Разгромное интервью бывшего омского губернатора Полежаева