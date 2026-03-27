  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
2

Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев прокомментировал предстоящее открытие СКК имени Блинова в Омске после реконструкции.

Сегодня на реконструированной арене пройдет матч плей-офф Olimpbet ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом» (0-2 в серии до четырех побед).

«Ну, отремонтировали объект и все. Это что, событие какое-то? Элементарная функция поддержания сооружения в рабочем состоянии. Что здесь выдающегося? Но я не комментатор тут. Мое время ушло», – сказал Полежаев Спортсу’‘.

В Омске оживили заброшку – уникальный дворец из СССР: там играл Ягр, а Шатунов дал 32 концерта за неделю

«Это предательство! Снесли память о Романе Абрамовиче». Разгромное интервью бывшего омского губернатора Полежаева

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Леонид Полежаев
logoСпортс
Политика
logoКХЛ
logoВХЛ
logoОмские Крылья
logoАвангард
СКК имени Виктора Блинова
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот если бы при непосредственном участии, тогда бы на каждой стене повесили памятную табличку :)
"Вот если бы при моем участии...", - подумал Полежаев, прокручивая в голове мысли о том, что можно было бы очень хорошо на этом заработать
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
