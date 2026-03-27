Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев прокомментировал предстоящее открытие СКК имени Блинова в Омске после реконструкции.
Сегодня на реконструированной арене пройдет матч плей-офф Olimpbet ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом» (0-2 в серии до четырех побед).
«Ну, отремонтировали объект и все. Это что, событие какое-то? Элементарная функция поддержания сооружения в рабочем состоянии. Что здесь выдающегося? Но я не комментатор тут. Мое время ушло», – сказал Полежаев Спортсу’‘.
Источник: Спортс’‘
Вот если бы при непосредственном участии, тогда бы на каждой стене повесили памятную табличку :)
"Вот если бы при моем участии...", - подумал Полежаев, прокручивая в голове мысли о том, что можно было бы очень хорошо на этом заработать
