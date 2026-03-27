Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода

Вратарь «Сан-Хосе» Аскаров травмировался в 1-й игре после возвращения.

Голкипер «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом » (1:2 ОТ).

23-летний россиянин покинул площадку в середине второго периода. В одном из эпизодов защитник «Шаркс» Винсент Деарне толкнул в створ собственных ворот форварда «Блюз» Нэтана Уокера .

Аскаров отразил все 11 бросков в створ до повреждения, характер которого не уточняется. Это был первый матч для вратаря после травмы нижней части тела, из-за которой он не играл с 11 марта.

В этом сезоне на счету Аскарова 41 матч и 88,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,52.

«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф