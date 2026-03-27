  • Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода
Голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (1:2 ОТ).

23-летний россиянин покинул площадку в середине второго периода. В одном из эпизодов защитник «Шаркс» Винсент Деарне толкнул в створ собственных ворот форварда «Блюз» Нэтана Уокера.

Аскаров отразил все 11 бросков в створ до повреждения, характер которого не уточняется. Это был первый матч для вратаря после травмы нижней части тела, из-за которой он не играл с 11 марта.

В этом сезоне на счету Аскарова 41 матч и 88,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 3,52.

«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
как только Ярослав выпал так сразу поражения пошли
Материалы по теме
Селебрини набрал 0+2 при «-9» в 6 последних матчах «Сан-Хосе». У форварда 96 очков в 70 играх
сегодня, 03:41
«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф
сегодня, 03:15
Аскаров возобновил тренировки с «Сан-Хосе». Вратарь не играет с 11 марта из-за травмы
24 марта, 06:10
Ротенберг встретился с губернатором Ленинградской области: «Договорились о создании школы «Красная Машина Ленинградец». Это нужное и своевременное решение»
1 минуту назад
Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Ак Барс», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
7 минут назад
НХЛ. «Баффало» примет «Детройт», «Рейнджерс» сыграют с «Чикаго»
16 минут назад
Фетисов о шансах на матч России с США: «Не вижу ни одного аргумента. НХЛ – огромный бизнес, там есть календарь и ответственность. Вопросов очень много»
28 минут назад
Депутат Свищев о хет-трике Овечкина: «Его отправляли на пенсию – он распечатал вторую тысячу голов и феерично пошел дальше. Побить абсолютный рекорд возможно даже в этом сезоне»
40 минут назад
Кузнецов показал жест орального секса в сторону игроков «Автомобилиста». Форварда «Салавата» отстранили на 1 матч плей-офф
сегодня, 10:04Видео
Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет»
сегодня, 09:53
Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»
сегодня, 09:34
Пономарев из «Авангарда» о диалоге с игроком «Нефтехимика»: «Сказал, что мы будем лезть на ворота, пока у нас бьется сердце. А он не очень хочет этого»
сегодня, 09:24
Овечкин разделил с Лидстремом 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках – 1564. Впереди Бернс и Бурк
сегодня, 08:44
«Рейнджерс» сохранят цены на сезонные абонементы. Клуб не повышает их стоимость, когда команда не выходит в плей-офф
56 минут назад
«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год
сегодня, 08:57
Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
сегодня, 07:23Видео
Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских игроков (715). Бэкстрем идет 4-м (762), Лидстрем лидирует (878)
сегодня, 06:45
Барбашев – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 21-й гол в сезоне, «+2», 3 броска, 5 хитов и 17:16 на льду. У него 51 балл в 73 играх
сегодня, 05:59Видео
Гридин забил 5-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом», продлив серию с очками до 4 матчей. У форварда «Калгари» 14 баллов в 28 играх
сегодня, 05:34Видео
Сергачев против «Вашингтона»: 3 передачи, «-1», 2 броска, 4 блок-шота и 26:55 на льду. Защитник «Юты» набрал 49 очков в 69 играх
сегодня, 04:45
Свечков сделал ассист во 2-м матче подряд – за 10:44 на льду против «Нью-Джерси». У него 3+12 в 60 играх сезона
сегодня, 03:55
«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф
сегодня, 03:15
