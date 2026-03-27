«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год

«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым.

«Амур » объявил о продлении соглашений с защитником Раулем Акмальдиновым и форвардом Александром Филатьевым . Оба договора рассчитаны на год.

В прошлой регулярке FONBET КХЛ 23-летний Акмальдинов провел 26 матчей за клуб и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 14» и 14:39 в среднем на льду.

22-летний Филатьев отметился 12 (4+8) результативными действиями в 36 играх при полезности «плюс 5» за 11:38 в среднем на льду.

Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»