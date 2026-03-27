Овечкин разделил с Лидстремом 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках – 1564. Впереди Бернс и Бурк
Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провел 1564-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся с Никласом Лидстремом по этому показателю.
40-летний форвард делит 15-е место в истории лиги. На 14-й позиции находится единственный действующий игрок, опережающий Овечкина – Брент Бернс (1568 матчей, «Колорадо»). 13-м идет Рэй Бурк – 1612 игр, рекорд у Патрика Марло – 1779 матчей.
В этом сезоне на счету российского нападающего 56 (29+27) очков в 73 матчах при полезности «минус 1».
Овечкин с хет-триком «Юте» – 2-я звезда дня в НХЛ. Монтур – 3-я с дублем «Тампе», Гранлунд – 1-я с хет-триком «Калгари»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Если бы не локауты и пандемии смело был бы уже в десятке
Если бы не локауты и пандемии смело был бы уже в десятке
А если бы не травмы и здоровье, был бы третьим по голам после Марио и Диона.
А если бы не травмы и здоровье, был бы третьим по голам после Марио и Диона.
Овечкин и Лидстрем как раз и есть лучшие игркоки XXI века
