Овечкин разделил с Лидстремом 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках – 1564. Впереди Бернс и Бурк

Овечкин вышел на 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин провел 1564-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и сравнялся с Никласом Лидстремом по этому показателю.

40-летний форвард делит 15-е место в истории лиги. На 14-й позиции находится единственный действующий игрок, опережающий Овечкина – Брент Бернс (1568 матчей, «Колорадо»). 13-м идет Рэй Бурк – 1612 игр, рекорд у Патрика Марло – 1779 матчей.

В этом сезоне на счету российского нападающего 56 (29+27) очков в 73 матчах при полезности «минус 1».

