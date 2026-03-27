  Реконструкция СКК им. Блинова в Омске могла стоить 4 млрд рублей – это проект главы «Авангарда» Кожевникова. Сегодня там сыграют «Омские Крылья» в плей-офф ВХЛ
Реконструкция СКК им. Блинова в Омске могла стоить 4 млрд рублей – это проект главы «Авангарда» Кожевникова. Сегодня там сыграют «Омские Крылья» в плей-офф ВХЛ

Спортсу’’ cтала известна стоимость реконструкции СКК имени Блинова в Омске.

Сегодня пройдет церемония открытия обновленной арены, на которой «Авангард» выступал с 1987 по 2007 год. В 2020-м стадион был закрыт из-за аварийного состояния, работы по восстановлению начались в мае 2025 года.

Первой игрой для реконструированной арены станет матч плей-офф Olimpbet ВХЛ между «Омскими Крыльями» и «Челметом» (0-2 в серии до четырех побед).

«Как говорят источники Спортса’’, возвращение СКК к работе – личный проект председателя совета директоров «Авангарда», заместителя председателя правления «Газпром нефти» Евгения Кожевникова, который он курировал не только во время визитов в Омск, но и ежедневно по видеосвязи. Так новый глава клуба решил войти в историю омского хоккея, который в этом сезоне празднует 75-летие.

Заручившись поддержкой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова (он даже приезжал на заключительный домашний матч регулярки с «Шанхаем»), областной администрации (оперативно согласовывала разную документацию) и Сбера (занимается благоустройством пространства вокруг СКК), команда Кожевникова меньше чем за год реанимировала старый дворец.

Если в сентябре 2024-го омские власти оценивали стоимость капремонта СКК в 1,3 млрд рублей, то феврале 2025-го депутат Госдумы Олег Смолин говорил уже про 2 млрд. А потом начался ремонт.

По данным Спортса’’, реальность могла превзойти депутатскую оценку в два раза. В реконструкцию СКК действительно серьезно вложились. Ожидается, что содержание дворца обойдется хоккейному клубу в 150+ млн рублей ежегодно», – говорится в блоге «Под прицелом» на Спортсе’‘.

В Омске оживили заброшку – уникальный дворец из СССР: там играл Ягр, а Шатунов дал 32 концерта за неделю

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Дорого. Но получилось красиво, стильно.
Говорят, что на сегодняшний матч только 150 мест доступно. Врут?
А кто говорит?
Ну, в академию примерно столько и ходили на Крылья)
ВХЛ перенесла начало серии «Омские Крылья» – «Челмет» в Челябинск: «Омский клуб начнет первый раунд на выезде, а потом приедет открыть СКК им. Блинова»
19 марта, 17:47
19 марта, 17:47
«Омские Крылья» будут играть в СКК им. Блинова в плей-офф ВХЛ
11 марта, 19:22
11 марта, 19:22
