Овечкин с хет-триком «Юте» – 2-я звезда дня в НХЛ. Монтур – 3-я с дублем «Тампе», Гранлунд – 1-я с хет-триком «Калгари»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин назван второй звездой игрового дня в НХЛ.
Россиянин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Юты» (7:4).
Третьей звездой признан защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур, который оформил дубль в игре против «Тампы» (4:3 ОТ).
Первой звездой стал нападающий «Анахайма» Микаэль Гранлунд, забросивший три шайбы в матче с «Калгари» (3:2 ОТ).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже здесь нае.... б.... обманули
Да-да. Грандунд, который в одиночку практически вытащил тяжёлый для Анахайма матч конечно обманул все0
Есть разница вес таки. 40 и 34 года) Думаю если бы кори перри забросил три его бы без раздумья поставили бы звездой дня.
гранлунд только с учетом овертайма смог, а наш успел быстрее))
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем