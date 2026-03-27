Шефер догнал Демидова в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков – по 54 очка. Сеннеке идет первым с 55 баллами

Мэттью Шефер догнал Ивана Демидова в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков.

Защитник «Айлендерс » Мэттью Шефер сделал две результативные передачи при полезности «плюс 1» и игровом времени 26:38 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:1).

18-летний хоккеист набрал 54 (22+32) очка при полезности «плюс 18» в 73 играх текущего сезона.

Канадец догнал нападающего «Монреаля » Ивана Демидова в гонке бомбардиров лиги среди новичков. В активе россиянина также 54 (15+39) очка в 71 матче.

Лидером является форвард «Анахайма » Беккетт Сеннеке, который записал на свой счет 55 (21+34) баллов в 72 матчах.