  • Шефер догнал Демидова в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков – по 54 очка. Сеннеке идет первым с 55 баллами
12

Мэттью Шефер догнал Ивана Демидова в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков.

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер сделал две результативные передачи при полезности «плюс 1» и игровом времени 26:38 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:1).

18-летний хоккеист набрал 54 (22+32) очка при полезности «плюс 18» в 73 играх текущего сезона.

Канадец догнал нападающего «Монреаля» Ивана Демидова в гонке бомбардиров лиги среди новичков. В активе россиянина также 54 (15+39) очка в 71 матче.

Лидером является форвард «Анахайма» Беккетт Сеннеке, который записал на свой счет 55 (21+34) баллов в 72 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Иметь почти под 60 очков, забить под 25 шайб, показатель полезности около +20, в 18 лет, в очень и очень средней, тягучей команде, которая буквально вымучивает голы...Шефер - что ты такое? Новый Рэй Бурк?
Это Колдер, 100% первых мест будет у Шефера
эх обмельчала нынче молодежь) помнится когда Саня с Сидом набрали по 100 очков в первый сезон и это было прекрасно, а с тех пор даже и никто так резво не стартовал, даже мак не осилил
Мак травма помешала, Барзал резво тоже начинал
А Саня тоже в 18 лет первый сезон катал в НХЛ? Может в 20 все же?
Это говорит о силе Шефера иле слабости Демидова? Как человек, не разбирающийся в хоккее, был бы рад мнению знатоков.
В силе Шефера. Он уже по 25, а то и 30 минут играет. И в большинстве, и в меньшинстве. Все атаки начинает. Когда на льду, он главное лицо. Катание на каком-то запредельном уровне

Демидов тоже очень крутой. Но он попал в команду, где помимо него есть люди, способные взять лидерство: и Сузуки, и Слафковски, и Кофилд. Так что круто, что он в такой компании не теряется и умудряется получать много времени, да еще и красоту творить частенько
Шефер защитник. И это его настоящий первый сезон в топ лиге. Дальше можно не говорить, при всем уважении к Ивану
вот это он машина
