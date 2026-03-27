Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
«Вашингтон» обыграл «Юту» (7:4) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В первом периоде Уилсон заступился за партнера и набросился на Брэндона Танева, который толкнул на борт хоккеиста «столичных» Мэтта Роя.
Во втором периоде Уилсон в зоне «Мамонтов» применил жесткий силовой прием против форварда Джека Макбэйна. После видеопросмотра судьи выписали Тому две минуты.
В третьем периоде нападающий «Вашингтона» подрался с форвардом «Юты» Лоусоном Краузом.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
а я думаю - почему он так откровенно впечатал его в борт ?
Ах да, Вильсон может только на пустом месте по приколу бить, а не по делу) Я и забыл)