Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»

Том Уилсон получил 21 минуту штрафа в матче против «Юты».

«Вашингтон» обыграл «Юту» (7:4) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Форвард «Кэпиталс» Том Уилсон заработал 21 минуту штрафа в этой игре.

В первом периоде Уилсон заступился за партнера и набросился на Брэндона Танева , который толкнул на борт хоккеиста «столичных» Мэтта Роя .

Во втором периоде Уилсон в зоне «Мамонтов» применил жесткий силовой прием против форварда Джека Макбэйна. После видеопросмотра судьи выписали Тому две минуты.

В третьем периоде нападающий «Вашингтона » подрался с форвардом «Юты» Лоусоном Краузом.