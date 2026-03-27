  • Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»

Том Уилсон получил 21 минуту штрафа в матче против «Юты».

«Вашингтон» обыграл «Юту» (7:4) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Кэпиталс» Том Уилсон заработал 21 минуту штрафа в этой игре.

В первом периоде Уилсон заступился за партнера и набросился на Брэндона Танева, который толкнул на борт хоккеиста «столичных» Мэтта Роя.

Во втором периоде Уилсон в зоне «Мамонтов» применил жесткий силовой прием против форварда Джека Макбэйна. После видеопросмотра судьи выписали Тому две минуты.

В третьем периоде нападающий «Вашингтона» подрался с форвардом «Юты» Лоусоном Краузом.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Макбэйн помниться травму колена Овечкина организовал
Ответ Бестрофеник 2024
Макбэйн помниться травму колена Овечкина организовал
так вот оно что
а я думаю - почему он так откровенно впечатал его в борт ?
Ответ Бестрофеник 2024
Макбэйн помниться травму колена Овечкина организовал
Поздно доходит. Настоящий тафгай вынес бы в этом же матче или в следующем. Может быть когда-нибудь Гудасу ответит это днище за Кросби
Ах да, Вильсон может только на пустом месте по приколу бить, а не по делу) Я и забыл)
Том красава.... давненько не херачил соперников
Материалы по теме
Овечкин забил 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й, 925-й и 926-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 13 шайб
сегодня, 06:15Видео
Мирошниченко забил два гола «Юте» за 9:45 на льду и признан 3-й звездой матча. Это первый дубль форварда «Вашингтона» в НХЛ
сегодня, 04:55Видео
Сергачев против «Вашингтона»: 3 передачи, «-1», 2 броска, 4 блок-шота и 26:55 на льду. Защитник «Юты» набрал 49 очков в 69 играх
сегодня, 04:45
Фетисов о шансах на товарищеский матч России с США: «Не вижу ни одного аргумента. НХЛ – огромный бизнес, там есть календарь и ответственность. Вопросов очень много»
10 минут назад
Депутат Свищев о хет-трике Овечкина: «Его отправляли на пенсию – он распечатал вторую тысячу голов и феерично пошел дальше. Побить абсолютный рекорд возможно даже в этом сезоне»
22 минуты назад
Кузнецов показал жест орального секса в сторону игроков «Автомобилиста». Форварда «Салавата» отстранили на 1 матч плей-офф
51 минуту назадВидео
Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет»
сегодня, 09:53
Пономарев из «Авангарда» о диалоге с игроком «Нефтехимика»: «Сказал, что мы будем лезть на ворота, пока у нас бьется сердце. А он не очень хочет этого»
сегодня, 09:24
Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Ак Барс», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
сегодня, 09:16
Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода
сегодня, 09:13
Овечкин разделил с Лидстремом 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках – 1564. Впереди Бернс и Бурк
сегодня, 08:44
Реконструкция СКК им. Блинова в Омске могла стоить 4 млрд рублей – это проект главы «Авангарда» Кожевникова. Сегодня там сыграют «Омские Крылья» в плей-офф ВХЛ
сегодня, 08:32
Овечкин с хет-триком «Юте» – 2-я звезда дня в НХЛ. Монтур – 3-я с дублем «Тампе», Гранлунд – 1-я с хет-триком «Калгари»
сегодня, 07:50
«Рейнджерс» сохранят цены на сезонные абонементы. Клуб не повышает их стоимость, когда команда не выходит в плей-офф
38 минут назад
Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»
сегодня, 09:34
«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год
сегодня, 08:57
Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских игроков (715). Бэкстрем идет 4-м (762), Лидстрем лидирует (878)
сегодня, 06:45
Барбашев – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 21-й гол в сезоне, «+2», 3 броска, 5 хитов и 17:16 на льду. У него 51 балл в 73 играх
сегодня, 05:59Видео
Гридин забил 5-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом», продлив серию с очками до 4 матчей. У форварда «Калгари» 14 баллов в 28 играх
сегодня, 05:34Видео
Сергачев против «Вашингтона»: 3 передачи, «-1», 2 броска, 4 блок-шота и 26:55 на льду. Защитник «Юты» набрал 49 очков в 69 играх
сегодня, 04:45
Свечков сделал ассист во 2-м матче подряд – за 10:44 на льду против «Нью-Джерси». У него 3+12 в 60 играх сезона
сегодня, 03:55
«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф
сегодня, 03:15
