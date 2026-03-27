  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ванечек – 189-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До этого Витек в 5 матчах не пропускал от Александра
15

Ванечек – 189-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До этого Витек в 5 матчах не пропускал от Александра

Витек Ванечек – 189-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.

Вратарь «Юты» Витек Ванечек стал 189-м голкипером в НХЛ, который пропустил от Александра Овечкина.

Клуб из Солт-Лейк-Сити проиграл «Вашингтону» (4:7) в матче регулярного чемпионата, в котором российский форвард сделал хет-трик.

Овечкин дважды забил чешскому вратарю во втором периоде.

До этого Ванечеку удавалось не пропускать от нападающего в пяти матчах, в которых он отразил 19 бросков Александра.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу вратарей, которым забивал в рамках регулярок.

🎩 Второй хет-трик 40-летнего Овечкина! Накидал вратарю, который прежде от него не пропускал

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
logoВитек Ванечек
logoНХЛ
logoВашингтон
logoЮта
logoАлександр Овечкин
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ванечка заскочил в последний вагон практически!
Ответ mit-byer
Повезло
На сайте NHL, кстати, написано, что это уже хет-трик 21-ой франшизе, что, как я понял, тоже является рекордом.
Ответ niceman
Делит с Босси первое место и Гретцки если считать вместе с ПО
Ответ niceman
Да, Овечкин побил рекорд NHL, который ранее принадлежал Халлу…
Держался из-за всех сил, но сегодня Сане надоело его упорство и он выдал свою лучшую артиллерию и Витя попал по полной программе)
Безусловно лучший матч Овечкина и Вашингтона в этом сезоне, кембек с 1:3, по сути Саня и вернул команду в игру сделав дубль и сравняв счет во 2-м периоде ну а хет-трик это уже как вишенка на торте
Ответ DENIS DENWER
Вилсон с Дюхеймом молодцы, сделали свою работу, а Саня свою!
"А чо я как лох какой-то?" - подумал Ванечек. - "А ну-ка подержите мое пиво!"
Вратари пропустившие первый раз шайбу от Овечкина в форме "Юты":
178. Коннор Ингрэм (Канада)
189. Витек Ванечек ( Чехия).
Ванечек стал 45 вратарём, который пропустил первый раз от Овечкина 2 шайбы за матч.
141 вратарь пропустил по одной шайбе.
Трое вратарей три шайбы .
Молодец, Витёк, вошёл в историю
Саша любит ломать целки.
Так узнали про Витька))
Вот так Ваничек и вписал своё имя в историю. 😁
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин забил 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й, 925-й и 926-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 13 шайб
сегодня, 06:15Видео
Овечкин сделал 34-й хет-трик и вышел на 4-е место в истории НХЛ, опередив Халла. У Босси их 39, у Лемье – 40, у Гретцки – 50
сегодня, 04:22
Овечкин сделал хет-трик и стал первой звездой матча с «Ютой». У капитана «Вашингтона» также «+3», 5 бросков и 18:27 на льду
сегодня, 04:10
Рекомендуем
Главные новости
Кузнецов показал жест орального секса в сторону игроков «Автомобилиста». Форварда «Салавата» отстранили на 1 матч плей-офф
17 минут назадВидео
Овечкин о шансах на плей-офф: «Вашингтон» в сложной ситуации, но никогда не знаешь, что произойдет»
28 минут назад
Экс-губернатор Омской области Полежаев о реконструкции СКК им. Блинова: «Ну, отремонтировали объект. Это что, событие какое-то? Элементарная функция»
47 минут назад
Пономарев из «Авангарда» о диалоге с игроком «Нефтехимика»: «Сказал, что мы будем лезть на ворота, пока у нас бьется сердце. А он не очень хочет этого»
57 минут назад
Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Ак Барс», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
сегодня, 07:55
Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода
сегодня, 09:13
Овечкин разделил с Лидстремом 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках – 1564. Впереди Бернс и Бурк
сегодня, 08:44
Реконструкция СКК им. Блинова в Омске могла стоить 4 млрд рублей – это проект главы «Авангарда» Кожевникова. Сегодня там сыграют «Омские Крылья» в плей-офф ВХЛ
сегодня, 08:32
Овечкин с хет-триком «Юте» – 2-я звезда дня в НХЛ. Монтур – 3-я с дублем «Тампе», Гранлунд – 1-я с хет-триком «Калгари»
сегодня, 07:50
Шефер догнал Демидова в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков – по 54 очка. Сеннеке идет первым с 55 баллами
сегодня, 07:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Рейнджерс» сохранят цены на сезонные абонементы. Клуб не повышает их стоимость, когда команда не выходит в плей-офф
4 минуты назад
«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год
сегодня, 08:57
Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Уилсон получил 2 минуты за хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
сегодня, 07:23Видео
Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских игроков (715). Бэкстрем идет 4-м (762), Лидстрем лидирует (878)
сегодня, 06:45
Барбашев – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 21-й гол в сезоне, «+2», 3 броска, 5 хитов и 17:16 на льду. У него 51 балл в 73 играх
сегодня, 05:59Видео
Гридин забил 5-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом», продлив серию с очками до 4 матчей. У форварда «Калгари» 14 баллов в 28 играх
сегодня, 05:34Видео
Сергачев против «Вашингтона»: 3 передачи, «-1», 2 броска, 4 блок-шота и 26:55 на льду. Защитник «Юты» набрал 49 очков в 69 играх
сегодня, 04:45
Свечков сделал ассист во 2-м матче подряд – за 10:44 на льду против «Нью-Джерси». У него 3+12 в 60 играх сезона
сегодня, 03:55
«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф
сегодня, 03:15
Рекомендуем