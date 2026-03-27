Ванечек – 189-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До этого Витек в 5 матчах не пропускал от Александра

Вратарь «Юты» Витек Ванечек стал 189-м голкипером в НХЛ, который пропустил от Александра Овечкина.
Клуб из Солт-Лейк-Сити проиграл «Вашингтону» (4:7) в матче регулярного чемпионата, в котором российский форвард сделал хет-трик.
Овечкин дважды забил чешскому вратарю во втором периоде.
До этого Ванечеку удавалось не пропускать от нападающего в пяти матчах, в которых он отразил 19 бросков Александра.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу вратарей, которым забивал в рамках регулярок.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
178. Коннор Ингрэм (Канада)
189. Витек Ванечек ( Чехия).
Ванечек стал 45 вратарём, который пропустил первый раз от Овечкина 2 шайбы за матч.
141 вратарь пропустил по одной шайбе.
Трое вратарей три шайбы .