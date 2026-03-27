Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских игроков (715). Бэкстрем идет 4-м (762), Лидстрем лидирует (878)
Эрик Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских хоккеистов.
Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 Б).
35-летний хоккеист сделал 714-ю и 715-ю передачи в регулярках и вышел на пятое место среди шведских хоккеистов, опередив Даниэля Альфредссона (713).
На четвертой строчке располагается Никлас Бэкстрем (762), на третьей – Матс Сундин (785).
Вторым идет Хенрик Седин (830), а лидером является Никлас Лидстрем (878).
В этом сезоне Карлссон набрал 57 (12+45) очков при полезности «плюс 10» в 67 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
58. Nikita Kucherov 718
59. Nathan MacKinnon 717
60. Erik Karlsson 715