  • Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских игроков (715). Бэкстрем идет 4-м (762), Лидстрем лидирует (878)
4

Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских игроков (715). Бэкстрем идет 4-м (762), Лидстрем лидирует (878)

Эрик Карлссон вышел на 5-е место по передачам в НХЛ среди шведских хоккеистов.

Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (4:3 Б).

35-летний хоккеист сделал 714-ю и 715-ю передачи в регулярках и вышел на пятое место среди шведских хоккеистов, опередив Даниэля Альфредссона (713).

На четвертой строчке располагается Никлас Бэкстрем (762), на третьей – Матс Сундин (785).

Вторым идет Хенрик Седин (830), а лидером является Никлас Лидстрем (878).

В этом сезоне Карлссон набрал 57 (12+45) очков при полезности «плюс 10» в 67 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Очень классный блюлайнер, жаль что в отличие от разных прочих шведов, ничего не выиграл
Столько звезд у шведов было, а впереди защитник, и тот даже 1000 очков не набрал за карьеру. Странно это.
Ответ reichart
Столько звезд у шведов было, а впереди защитник, и тот даже 1000 очков не набрал за карьеру. Странно это.
тут речь о передачах а не г+п
В истории нхл передачи
58. Nikita Kucherov 718
59. Nathan MacKinnon 717
60. Erik Karlsson 715
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Ак Барс», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с ЦСКА, «Северсталь» в гостях у «Торпедо»
сегодня, 07:55
Аскаров травмировался в 1-й игре после прошлого повреждения. Голкипер «Сан-Хосе» отразил все 11 бросков с «Сент-Луисом» и выбыл по ходу 2-го периода
8 минут назад
Овечкин разделил с Лидстремом 15-е место в истории НХЛ по матчам в регулярках – 1564. Впереди Бернс и Бурк
37 минут назад
Реконструкция СКК им. Блинова в Омске могла стоить 4 млрд рублей – это проект главы «Авангарда» Кожевникова. Сегодня там сыграют «Омские Крылья» в плей-офф ВХЛ
49 минут назад
Овечкин с хет-триком «Юте» – 2-я звезда дня в НХЛ. Монтур – 3-я с дублем «Тампе», Гранлунд – 1-я с хет-триком «Калгари»
сегодня, 07:50
Шефер догнал Демидова в гонке бомбардиров НХЛ среди новичков – по 54 очка. Сеннеке идет первым с 55 баллами
сегодня, 07:38
Уилсон получил 2 минуты за жесткий хит против Макбэйна. Форвард «Вашингтона» также подрался с Краузом и заработал 21 минуту штрафа в матче с «Ютой»
сегодня, 07:23Видео
Ванечек – 189-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До этого Витек в 5 матчах не пропускал от Александра
сегодня, 07:11
Кросби из-за травмы не доиграл матч с «Оттавой». Капитан «Питтсбурга» ушел в раздевалку после одной смены во 2-м периоде
сегодня, 06:58
Овечкин забил 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й, 925-й и 926-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 13 шайб
сегодня, 06:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Амур» продлил контракты с Филатьевым и Акмальдиновым на год
24 минуты назад
Шабо выбыл на 6-8 недель и будет прооперирован. Миллер сломал ему руку в матче «Оттавы» с «Рейнджерс»
сегодня, 08:12
Барбашев – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 21-й гол в сезоне, «+2», 3 броска, 5 хитов и 17:16 на льду. У него 51 балл в 73 играх
сегодня, 05:59Видео
Гридин забил 5-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом», продлив серию с очками до 4 матчей. У форварда «Калгари» 14 баллов в 28 играх
сегодня, 05:34Видео
Сергачев против «Вашингтона»: 3 передачи, «-1», 2 броска, 4 блок-шота и 26:55 на льду. Защитник «Юты» набрал 49 очков в 69 играх
сегодня, 04:45
Свечков сделал ассист во 2-м матче подряд – за 10:44 на льду против «Нью-Джерси». У него 3+12 в 60 играх сезона
сегодня, 03:55
«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф
сегодня, 03:15
Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго», серия без голов продлилась до 8 игр. У форварда «Филадельфии» 38 очков в 70 матчах
сегодня, 03:05
«Флорида» проиграла «Миннесоте», пропустив за 5 секунд до конца 3-го периода. Тарасов стал 2-й звездой матча, отразив 47 из 50 бросков
сегодня, 02:52
Хартли об 1:2 от «Спартака»: «Отыграли неплохой матч в атаке. С реализацией все было не очень здорово, много моментов создали, но не смогли ими воспользоваться»
вчера, 21:13
Рекомендуем