Барбашев – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 21-й гол в сезоне, «+2», 3 броска, 5 хитов и 17:16 на льду. У него 51 балл в 73 играх
Иван Барбашев забил 21-й гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:4 ОТ).
Форвард набрал 2 (1+1) за результативность при полезности «плюс 2», трех бросках по воротам, пяти силовых приемах и игровом времени 17:16.
В третьем периоде Барбашев забил 21-й гол в сезоне. Результативную передачу в этом эпизоде на свой счет записал Павел Дорофеев, в активе которого стало 59 (34+25) очков в 73 матчах.
Барбашев набрал 51 (21+30) балл в 73 играх в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
