Барбашев – 3-я звезда матча с «Эдмонтоном»: 21-й гол в сезоне, «+2», 3 броска, 5 хитов и 17:16 на льду. У него 51 балл в 73 играх

Иван Барбашев забил 21-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Вегаса » Иван Барбашев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (3:4 ОТ).

Форвард набрал 2 (1+1) за результативность при полезности «плюс 2», трех бросках по воротам, пяти силовых приемах и игровом времени 17:16.

В третьем периоде Барбашев забил 21-й гол в сезоне. Результативную передачу в этом эпизоде на свой счет записал Павел Дорофеев , в активе которого стало 59 (34+25) очков в 73 матчах.

Барбашев набрал 51 (21+30) балл в 73 играх в нынешнем сезоне.