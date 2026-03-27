  У Панарина 18 очков в 16 играх за «Лос-Анджелес». Он забил 26-й гол в сезоне в матче с «Ванкувером»
У Панарина 18 очков в 16 играх за «Лос-Анджелес». Он забил 26-й гол в сезоне в матче с «Ванкувером»

Артемий Панарин забил 26-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:0).

34-летний форвард отличился во втором периоде, забросив 26-ю шайбу в сезоне (19 – за «Рейнджерс», 7 – за «Кингс»).

Россиянин завершил игру с «Кэнакс» с полезностью «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 20:22 (2:00 – в большинстве).

Панарин набрал 18 (7+11) очков при полезности «плюс 6» в 16 матчах за калифорнийский клуб после обмена из «Рейнджерс».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Где бы Панарин не играл - он везде в полном порядке! Между прочим лучший бомбардир королей с момента прихода в команду! Да и с выходом в плов похоже у Кингз, и в том числе благодаря Артемию проблем быть не должно, а там видно будет)
Насчет проблем не согласен. Там борьба на западе неплохая. С 5 по 10 разница 7 очков(плюс разница матчей) еще. Многие могут не пустить.
И в целом, последние матчи непруха. За 6 последних матчей обыграли только мертвых Копов и Ванкувер. Там были от/буллиты, но проиграли их.
И в целом, даже если выйдут в ПО, то как обычно вылетят в первом. Не знаю что должно случиться чтобы они прошли его в этом году, если выйдут.
Хз, может чудо будом.
Показали скамейку Кингз в конце матча, так диджей им там что-то весёлое затирал, они все смеялись.
Все лучше, чем с потухшими лицами при Хиллере сидели, это же всего навсего игра!
Хлебушек выдает плюшки!
Теперь калифорнийские!
Артемий Панарин ушёл ИГРАть в LA.
Р - ПАНАРИН
Р+LA = PLA (Плей).

Здесь живёт Панарин?
Он же Тёма.
Он же Хлебушек.
Он же Breadman.
Он же Плей.
Он же Плейер(Игрок).
Он же Король Лос-Анжелеса.
