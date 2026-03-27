У Панарина 18 очков в 16 играх за «Лос-Анджелес». Он забил 26-й гол в сезоне в матче с «Ванкувером»

Артемий Панарин забил 26-й гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера » (4:0).

34-летний форвард отличился во втором периоде, забросив 26-ю шайбу в сезоне (19 – за «Рейнджерс», 7 – за «Кингс»).

Россиянин завершил игру с «Кэнакс» с полезностью «плюс 1», нанес четыре броска по воротам и провел на льду 20:22 (2:00 – в большинстве).

Панарин набрал 18 (7+11) очков при полезности «плюс 6» в 16 матчах за калифорнийский клуб после обмена из «Рейнджерс».