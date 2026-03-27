Гридин забил 5-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом», продлив серию с очками до 4 матчей. У форварда «Калгари» 14 баллов в 28 играх
Матвей Гридин забил пятый гол в сезоне НХЛ.
Нападающий «Калгари» Матвей Гридин забросил шайбу в ворота «Анахайма» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
20-летний форвард отличился в третьем периоде, забив пятый гол в нынешнем сезоне. Он провел на льду 16:26 в этом матче (0:59 – в большинстве).
Гридин также продлил результативную серию до четырех игр, в которой набрал 4 (1+3) балла.
В этом сезоне россиянин имеет в активе 14 (5+9) очков при полезности «минус 11» в 28 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем