Гридин забил 5-й гол в сезоне в игре с «Анахаймом», продлив серию с очками до 4 матчей. У форварда «Калгари» 14 баллов в 28 играх

Матвей Гридин забил пятый гол в сезоне НХЛ.

Нападающий «Калгари » Матвей Гридин забросил шайбу в ворота «Анахайма » (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

20-летний форвард отличился в третьем периоде, забив пятый гол в нынешнем сезоне. Он провел на льду 16:26 в этом матче (0:59 – в большинстве).

Гридин также продлил результативную серию до четырех игр, в которой набрал 4 (1+3) балла.

В этом сезоне россиянин имеет в активе 14 (5+9) очков при полезности «минус 11» в 28 матчах чемпионата.