Макдэвид сделал 800 передач в НХЛ за 785 матчей. Только Лемье и Гретцки быстрее достигли этой отметки

Коннор Макдэвид сделал 800-ю и 801-ю передачи в НХЛ.

Капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ.

Канадец набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса » (4:3 ОТ). Форвард сделал 800-ю и 801-ю передачу в лиге.

Показатель в 800 ассистов Макдэвид достиг за 785 матчей в НХЛ . Это третий результат в истории лиги – быстрее это удалось только Марио Лемье (661) и Уэйну Гретцки (572).

На данный момент Коннор имеет в активе 1203 (402+801) очка в 785 матчах в регулярных чемпионатах.