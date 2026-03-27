  • Макдэвид сделал 800 передач в НХЛ за 785 матчей. Только Лемье и Гретцки быстрее достигли этой отметки
10

Макдэвид сделал 800 передач в НХЛ за 785 матчей. Только Лемье и Гретцки быстрее достигли этой отметки

Коннор Макдэвид сделал 800-ю и 801-ю передачи в НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид достиг отметки в 800 голевых передач в НХЛ.

Канадец набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3 ОТ). Форвард сделал 800-ю и 801-ю передачу в лиге.

Показатель в 800 ассистов Макдэвид достиг за 785 матчей в НХЛ. Это третий результат в истории лиги – быстрее это удалось только Марио Лемье (661) и Уэйну Гретцки (572).

На данный момент Коннор имеет в активе 1203 (402+801) очка в 785 матчах в регулярных чемпионатах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Макдэвид установил рекорд НХЛ результативной серии праймери ассист

Все последние 11 результативных передач Макдэвида являются первыми.

Примечательно, что это произошло на фоне обвинения одного из пользователей sports, который клялся что Макдэвиду будут приписывать 2-ые и 3-и передачи.

С того самого поста у Макдэвида ровно 0 вторых передач
Макдэвид установил рекорд НХЛ результативной серии праймери ассист Все последние 11 результативных передач Макдэвида являются первыми. Примечательно, что это произошло на фоне обвинения одного из пользователей sports, который клялся что Макдэвиду будут приписывать 2-ые и 3-и передачи. С того самого поста у Макдэвида ровно 0 вторых передач
Макдэвид установил рекорд НХЛ результативной серии праймери ассист Все последние 11 результативных передач Макдэвида являются первыми. Примечательно, что это произошло на фоне обвинения одного из пользователей sports, который клялся что Макдэвиду будут приписывать 2-ые и 3-и передачи. С того самого поста у Макдэвида ровно 0 вторых передач
Давно пора понять, что НХЛ существует для того, чтобы тянуть Макдэвида и топить Мичкова.
1,53 балла за игру - отличный результат!
