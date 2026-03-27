Макдэвид набрал 1+2 против «Вегаса» и делит с Кучеровым лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У форвардов по 121 очку
Коннор Макдэвид догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3 ОТ).
Канадец забил и сделал две результативные передачи при полезности «плюс 1» и 22:12 на льду (2:40 -в большинстве, 0:12 – в меньшинстве).
Таким образом, в активе Макдэвида стало 121 (41+80) очко в 73 матчах сезона.
Коннор догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров – у форварда «Тампы» также 121 (40+81) балл в 67 играх. Макдэвид на данный момент является лидером гонки за счет преимущества в количестве заброшенных шайб.
Третьим идет нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, на счету которого 117 (48+69) очков в 70 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
18 комментариев
Удачи Кучерову в битве бомбардиров !
Сейчас начинается самое интересное! Последние игры покажут, кто является самым крутым в этом сезоне!
Как по мне уже как матчей 5 назад началось.
МакДи с Кучем как два брата близнеца, идут нога в ногу, у обоих по 121 очку, и количество голов и передач почти одно и тоже 41:80 против 40:81
При этом Кучеров аж на 6 матчей меньше провел. Да и в запасе одна игра
2 игры в запасе
только после первого раунда ,наш могучий кучеров отравится отдыхать,а канадец пойдет за своим первым кубком 🤡
