Макдэвид набрал 1+2 против «Вегаса» и делит с Кучеровым лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У форвардов по 121 очку

Коннор Макдэвид догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона » Коннор Макдэвид набрал три очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса » (4:3 ОТ).

Канадец забил и сделал две результативные передачи при полезности «плюс 1» и 22:12 на льду (2:40 -в большинстве, 0:12 – в меньшинстве).

Таким образом, в активе Макдэвида стало 121 (41+80) очко в 73 матчах сезона.

Коннор догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров – у форварда «Тампы » также 121 (40+81) балл в 67 играх. Макдэвид на данный момент является лидером гонки за счет преимущества в количестве заброшенных шайб.

Третьим идет нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон, на счету которого 117 (48+69) очков в 70 матчах.