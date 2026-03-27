Мирошниченко забил два гола «Юте» за 9:45 на льду и признан 3-й звездой матча. Это первый дубль форварда «Вашингтона» в НХЛ
Иван Мирошниченко сделал дубль в матче с «Ютой».
Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко сделал первый дубль в НХЛ.
22-летний форвард забросил две шайбы в ворота «Юты» (7:4) и назван третьей звездой матча регулярного чемпионата.
Россиянин отличился голами в первом и третьем периодах. Также он получил «плюс 1» за полезность, нанес три броска по воротам, заблокировал один бросок соперника и провел на льду 9:45.
Эти очки стали первыми для Мирошниченко в нынешнем сезоне. Он сыграл шесть матчей в этой регулярке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Не жалуют Ивана в столице...