Мирошниченко забил два гола «Юте» за 9:45 на льду и признан 3-й звездой матча. Это первый дубль форварда «Вашингтона» в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко сделал первый дубль в НХЛ .

22-летний форвард забросил две шайбы в ворота «Юты» (7:4) и назван третьей звездой матча регулярного чемпионата.

Россиянин отличился голами в первом и третьем периодах. Также он получил «плюс 1» за полезность, нанес три броска по воротам, заблокировал один бросок соперника и провел на льду 9:45.

Эти очки стали первыми для Мирошниченко в нынешнем сезоне. Он сыграл шесть матчей в этой регулярке.