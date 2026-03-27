Сергачев против «Вашингтона»: 3 передачи, «-1», 2 броска, 4 блок-шота и 26:55 на льду. Защитник «Юты» набрал 49 очков в 69 играх

Михаил Сергачев набрал три очка в матче с «Вашингтоном».

Защитник «Юты» Михаил Сергачев сделал три результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона » (4:7).

Для россиянина это 37-я, 38-я и 39-я передачи в нынешнем сезоне. Это его второй результат в карьере. Личный рекорд – 54 передачи в сезоне-2022/23.

В матче с «Кэпиталс» Сергачев набрал «минус 1» за полезность, нанес два броска по воротам, заблокировали четыре броска соперника и провел на льду 26:55 (5:28 – в большинстве, 3:16 – в меньшинстве).

В этом сезоне Михаил записал на свой счет 49 (10+39) баллов при полезности «0» в 69 матчах чемпионата. Среднее игровое время – 24:18.