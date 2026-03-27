Овечкин сделал 34-й хет-трик и вышел на 4-е место в истории НХЛ, опередив Халла. У Босси их 39, у Лемье – 40, у Гретцки – 50
Александр Овечкин сделал 34-й хет-трик в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (7:4).
Россиянин признан первой звездой игры.
40-летний форвард сделал 34-й хет-трик в лиге и вышел на четвертое место по этому показателю, опередив Бретта Халла (33).
На третьей позиции находится Майк Босси (39 хет-триков), на второй – Марио Лемье (40), на первой – Уэйн Гретцки (50).
Овечкин забил 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й, 925-й и 926-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 13 шайб
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Впереди только три легенды, забивавших в совсем другую эпоху.