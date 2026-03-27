  • Овечкин сделал хет-трик и стал первой звездой матча с «Ютой». У капитана «Вашингтона» также «+3», 5 бросков и 18:27 на льду
Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Ютой».

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (7:4).

40-летний форвард признан первой звездой игры.

Россиянин дважды отличился во втором периоде, а за шесть секунд до конца третьего отрезка игры забросил в пустые ворота. В его активе теперь 29 голов в сезоне.

Также в этом матче Овечкин набрал полезность «плюс 3», нанес пять бросков по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 18:27 (5:46 – в большинстве).

В нынешнем сезоне Александр набрал 56 (29+27) очков в 73 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Как то незаметно прошло , в ведь Ванечек пропустил в первый раз от Овечкина, стал 189- м в списке поверженных вратарей Александра Михайловича.
Ответ Вадим Скорин
Странно что такая дырка так долго продержалась
Ответ Вадим Скорин
Неплохо, кто там интересно 190-й на очереди?)
Надо конечно бить очередной рекорд Гретцки, всего 13 шайб осталось, и доходить минимум до 950 шайб в регулярке, в общем надо оставаться ещё на сезон!
Ответ Голый абьюзер
Да я думаю доходить до 10000 и еще минимум один сезон покатать
Ответ Голый абьюзер
Это если лига решит разрешить сделать такое ...
Красавец. В 40 лет трюк со шляпой провернул))))
Сразу все хейтеры утихли)
Ответ O8ECHKIN
В чем дело??? Если по сути его игра сейчас никакая, он так же с Монреалем две забил, дальше серия без голов, сейчас три забил дальше что? Уйдет на 7 матчей без забитых шайб или продолжит штамповать голы за оставшиеся 9-10 матчей. Для его возраста статистика топ.
Просто Великий!!!!
Ови великолеп и спасибо Аршавину и Филатову, что вовремя уехали и дали Ови серьёзно настроится на игры
Я вам говорю . У меня дикая чуйка что он ещё на пару лет в НХЛ . Ну не умеет никто так. Человек просто рождён забивать . Не бегать ,не обводить ,не раздавать ,не руками туда сюда шайбу возить а именно забивать. Это уникальный дар .
Ответ Daniel Novaro
Открою секрет, чтоб команда побеждала нужно бегать, раздавать и обводить. Ну, а в лузерской командешке можно и так стату делать. Боуэман, Тихонов и Чернышов гнали бы пузатого ссаными тряпками. Вот потому у беззубого на серьезном уровне (где важен результат, а не стата игрока) очень посредственные показатели. Ау, Хет Трики беззубого на ОИ и КМ отзовитесь???
Не настолько удивительно, как дубль Мирошниченко
Когда молодец - тогда молодец:)
Отличный матч выдал!
