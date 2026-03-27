Овечкин сделал хет-трик и стал первой звездой матча с «Ютой». У капитана «Вашингтона» также «+3», 5 бросков и 18:27 на льду

Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Ютой».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (7:4).

40-летний форвард признан первой звездой игры.

Россиянин дважды отличился во втором периоде, а за шесть секунд до конца третьего отрезка игры забросил в пустые ворота. В его активе теперь 29 голов в сезоне.

Также в этом матче Овечкин набрал полезность «плюс 3», нанес пять бросков по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 18:27 (5:46 – в большинстве).

В нынешнем сезоне Александр набрал 56 (29+27) очков в 73 матчах чемпионата.