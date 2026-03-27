Свечков сделал ассист во 2-м матче подряд – за 10:44 на льду против «Нью-Джерси». У него 3+12 в 60 играх сезона

Федор Свечков сделал передачу в матче с «Нью-Джерси».

Нападающий «Нэшвилла » Федор Свечков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси » (2:4).

Форвард сделал ассист во второй игре подряд. Также это ему удалось в прошлом матче с «Сан-Хосе» (6:3).

В игре с «Дэвилс» Свечков набрал полезность «плюс 1», заблокировал один бросок соперника, получил две минуты штрафа и провел на льду 10:44.

В этом сезоне Федор записал на свой счет 15 (3+12) очков при полезности «минус 5» в 60 матчах чемпионата.