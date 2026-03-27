  • Свечков сделал ассист во 2-м матче подряд – за 10:44 на льду против «Нью-Джерси». У него 3+12 в 60 играх сезона
Федор Свечков сделал передачу в матче с «Нью-Джерси».

Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:4).

Форвард сделал ассист во второй игре подряд. Также это ему удалось в прошлом матче с «Сан-Хосе» (6:3).

В игре с «Дэвилс» Свечков набрал полезность «плюс 1», заблокировал один бросок соперника, получил две минуты штрафа и провел на льду 10:44.

В этом сезоне Федор записал на свой счет 15 (3+12) очков при полезности «минус 5» в 60 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Селебрини набрал 0+2 при «-9» в 6 последних матчах «Сан-Хосе». У форварда 96 очков в 70 играх
14 минут назад
У Капризова 1 очко в 5 последних матчах за «Миннесоту». Форвард нанес один бросок за 18:16 в игре с «Флоридой»
32 минуты назад
Овечкин забил 1001-й и 1002-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й и 925-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 14 шайб
сегодня, 02:40Видео
Кучеров сделал передачу против «Сиэтла», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» набрал 121 очко в 67 играх сезона
сегодня, 02:30
Сорокин – 1-я звезда матча с «Далласом». Вратарь «Айлендерс» отразил 26 из 27 бросков, одержав 27-ю победу в сезоне
сегодня, 02:19
НХЛ. «Юта» играет с «Вашингтоном», «Вегас» против «Эдмонтона», «Тампа» уступила «Сиэтлу», «Миннесота» обыграла «Флориду» в гостях
сегодня, 02:05Live
Ротенберг о ледовом дворце во Всеволожске: «Приятно, что в моей родной Ленинградской области такая хорошая современная инфраструктура. Благодарю губернатора за внимание к хоккею»
вчера, 21:57
Ги Буше о травме Игумнова в матче с «Нефтехимиком»: «Все, он выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный прием, удаления нет»
вчера, 21:45
Гришин о 4:3 с «Авангардом»: «Ребята были настроены на борьбу. Уже в середине 1-го периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем»
вчера, 21:35
Кузнецов дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Автомобилистом»
вчера, 21:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф
40 минут назад
Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго», серия без голов продлилась до 8 игр. У форварда «Филадельфии» 38 очков в 70 матчах
50 минут назад
«Флорида» проиграла «Миннесоте», пропустив за 5 секунд до конца 3-го периода. Тарасов стал 2-й звездой матча, отразив 47 из 50 бросков
сегодня, 02:52
Хартли об 1:2 от «Спартака»: «Отыграли неплохой матч в атаке. С реализацией все было не очень здорово, много моментов создали, но не смогли ими воспользоваться»
вчера, 21:13
Жамнов после 2:1 с «Локомотивом»: «Для меня задача – донести до ребят, что они могут играть с этой командой, побеждать. Когда выходишь на лед, счет всегда 0:0. Каким бы сильным ни был соперник, шансы есть»
вчера, 20:58
Вячеслав Козлов об 1:4 от минского «Динамо»: «Пропустили 2 необязательных гола в первом периоде, потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником это сложно»
вчера, 20:45
Квартальнов о 4:1 с «Динамо»: «Очередной тяжелый матч. У нас все работают. Команда играет, у нас нет нижних звеньев, большинство, меньшинство, ребята забивают»
вчера, 20:22
Надворный о серии с «Авангардом»: «Нам без разницы, кто против нас выходит. Когда мы полностью выкладываемся, играем друг за друга, для нас нет никаких соперников»
вчера, 19:31
Люзенков о Беке: «Вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение. Готовим его к домашним играм»
вчера, 18:39
Косолапов о 0-2 с «Металлургом»: «Мы выбирались и не из таких ситуаций, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, обсудим моменты и снова пойдем в бой»
вчера, 18:26
