Свечков сделал ассист во 2-м матче подряд – за 10:44 на льду против «Нью-Джерси». У него 3+12 в 60 играх сезона
Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (2:4).
Форвард сделал ассист во второй игре подряд. Также это ему удалось в прошлом матче с «Сан-Хосе» (6:3).
В игре с «Дэвилс» Свечков набрал полезность «плюс 1», заблокировал один бросок соперника, получил две минуты штрафа и провел на льду 10:44.
В этом сезоне Федор записал на свой счет 15 (3+12) очков при полезности «минус 5» в 60 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
