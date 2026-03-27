Селебрини набрал 0+2 при «-9» в 6 последних матчах «Сан-Хосе». У форварда 96 очков в 70 играх

Макклин Селебрини не забил в шестом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Сан-Хосе » Макклин Селебрини остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса » (1:2 ОТ).

19-летний форвард завершил игру с полезностью «минус 2», нанес три броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 22:56 (1:14 – в большинстве, 0:06 – в меньшинстве).

В последних шести матчах канадец ни разу не забил при двух голевых передачах и общей полезности «минус 9». «Шаркс» проиграли каждый из этих шести игр.

В этом сезоне Селебрини набрал 96 (35+61) очков в 70 матчах чемпионата.