  • Селебрини набрал 0+2 при «-9» в 6 последних матчах «Сан-Хосе». У форварда 96 очков в 70 играх
Селебрини набрал 0+2 при «-9» в 6 последних матчах «Сан-Хосе». У форварда 96 очков в 70 играх

Макклин Селебрини не забил в шестом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Сан-Хосе» Макклин Селебрини остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:2 ОТ).

19-летний форвард завершил игру с полезностью «минус 2», нанес три броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 22:56 (1:14 – в большинстве, 0:06 – в меньшинстве).

В последних шести матчах канадец ни разу не забил при двух голевых передачах и общей полезности «минус 9». «Шаркс» проиграли каждый из этих шести игр.

В этом сезоне Селебрини набрал 96 (35+61) очков в 70 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
укатали парня. ОИ, в клубе по 20+ играет. Но при этом 100 наверняка сделает
Устал. Похоже акулы без плей-офф.
Придавила маленько Маклина первая сотня. Ничего, скоро привыкнет. Это - его уровень! Разве, что с "Хартом" в этом году, похоже, не выйдет.
Харт ему изначально не светил, при живых Маках и Кучерове. Разогнали бред, что при выходе Акул в плей-офф должны дать. Только забыли нюанс, что 8 команда Запада идёт на уровне 13 команды Востока.
