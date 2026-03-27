У Капризова 1 очко в 5 последних матчах за «Миннесоту». Форвард нанес один бросок за 18:16 в игре с «Флоридой»

Кирилл Капризов не набрал очки в матче с «Флоридой».

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сделал результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:2).

Россиянин набрал полезность «плюс 1», нанес один бросок по воротам и провел на льду 18:16 (1:32 – в большинстве).

Для форварда это была вторая игра после травмы нижней части тела, из-за которой он пропустил две игры.

В последних пяти матчах на счету Кирилла только 1 (0+1) балл за результативность. В его активе 80 (38+42) очков в 71 матче чемпионата.