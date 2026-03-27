«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф
«Сан-Хосе» уступил «Сент-Луису» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это поражение стало шестым подряд для команды тренера Райана Ворсофски.
На этом отрезке «Шаркс» набрали только одно очко и также проиграли «Оттаве» (4:7), «Эдмонтону» (3:5), «Баффало» (0:5), «Филадельфии» (1:4) и «Нэшвиллу» (3:6).
«Сан-Хосе» сейчас занимает 12-е место в таблице Западной конференции и на 6 баллов отстает от зоны плей-офф.
Следующий матч «Шаркс» проведут 29 марта против «Коламбуса».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
М-да. Так слиться в самый важный момент. Интересно почему
У Селебрини два очка и минус 6 за последние 9 игр. Без его усилий Сан-Хосе превращается в тыкву
Им там делать нечего. Словить 4-0 от Колорадо такая себе история
Есть команда 2х человек, а Сан-сосе команда одного. И добро пожаловать в лидеры по непопаданию в ПО!) Хотя, там Днотройт может продолжить луз.
А Сент-Луис, напротив, штампует победы после олимпийской паузы.
На следующий сезон войдут в плей-офф
