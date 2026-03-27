«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф

«Сан-Хосе» проиграл шестой матч подряд в НХЛ.

«Сан-Хосе» уступил «Сент-Луису » (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Это поражение стало шестым подряд для команды тренера Райана Ворсофски.

На этом отрезке «Шаркс» набрали только одно очко и также проиграли «Оттаве» (4:7), «Эдмонтону» (3:5), «Баффало» (0:5), «Филадельфии» (1:4) и «Нэшвиллу» (3:6).

«Сан-Хосе» сейчас занимает 12-е место в таблице Западной конференции и на 6 баллов отстает от зоны плей-офф.

Следующий матч «Шаркс» проведут 29 марта против «Коламбуса».