Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго», серия без голов продлилась до 8 игр. У форварда «Филадельфии» 38 очков в 70 матчах

Матвей Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго».

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго » (5:1).

21-летний форвард завершил игру с полезностью «плюс 1», ни разу не бросил по воротам, набрал две минуты штрафа и провел на льду 16:30 (2:44 – в большинстве).

При этом безголевая серия хоккеиста продлилась до восьми матчей. На этом промежутке в его активе пять голевых передач.

В этом сезоне Мичков набрал 38 (16+22) очков при полезности «минус 7» в 70 матчах чемпионата.