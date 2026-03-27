  Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго», серия без голов продлилась до 8 игр. У форварда «Филадельфии» 38 очков в 70 матчах
Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго», серия без голов продлилась до 8 игр. У форварда «Филадельфии» 38 очков в 70 матчах

Матвей Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго».

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:1).

21-летний форвард завершил игру с полезностью «плюс 1», ни разу не бросил по воротам, набрал две минуты штрафа и провел на льду 16:30 (2:44 – в большинстве).

При этом безголевая серия хоккеиста продлилась до восьми матчей. На этом промежутке в его активе пять голевых передач.

В этом сезоне Мичков набрал 38 (16+22) очков при полезности «минус 7» в 70 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
нет повести печальнее на свете, чем повесть о Филадельфии и проспектах.
В команде не было снайпера с времен очаковских, последним, кто мог положить 40 был Картер. Как-то задрафтовали ВанРимсдайка, который обещал вырасти в нормального силового снайпера и в принципе стал таким, только в Торонтоу уже, а ФФ получили божественного Люка Шенна. Потом был Каттер Готье, человек тоже с задатками снайпера, что и показывает в Утках, этот вообще правда в ФФ не приехал, зато есть не менее божественный чел Люк Шенн Драйсдейл, любитель посидеть на больничном. Щас вот Мичков, тоже человек с даром снайпера, которого и надо бы развивать именно в этом направлении, но что-то снова идет не так)) Может Матвей по примеру остальных и станет снайпером в другой команде, а Филадельфия получит очередного защитника уровня Норрис трофи и все будут счастливы
нет повести печальнее на свете, чем повесть о Филадельфии и проспектах. В команде не было снайпера с времен очаковских, последним, кто мог положить 40 был Картер. Как-то задрафтовали ВанРимсдайка, который обещал вырасти в нормального силового снайпера и в принципе стал таким, только в Торонтоу уже, а ФФ получили божественного Люка Шенна. Потом был Каттер Готье, человек тоже с задатками снайпера, что и показывает в Утках, этот вообще правда в ФФ не приехал, зато есть не менее божественный чел Люк Шенн Драйсдейл, любитель посидеть на больничном. Щас вот Мичков, тоже человек с даром снайпера, которого и надо бы развивать именно в этом направлении, но что-то снова идет не так)) Может Матвей по примеру остальных и станет снайпером в другой команде, а Филадельфия получит очередного защитника уровня Норрис трофи и все будут счастливы
В том то и дело что Мичков это не чистый снайпер. Он спокойно мог бы выбивать 50+50 за сезон. Но кто же даст? Когда уже с 2006 года в НХЛ первые лица это русские и Мичков с лёгкостью перехватил бы эту эстафету. Но следующему игроку поколения путь закрыт.
В том то и дело что Мичков это не чистый снайпер. Он спокойно мог бы выбивать 50+50 за сезон. Но кто же даст? Когда уже с 2006 года в НХЛ первые лица это русские и Мичков с лёгкостью перехватил бы эту эстафету. Но следующему игроку поколения путь закрыт.
А кто не дает ему раскрыться ? Торторелла ?
Ндаа, ну хоть так... Ничего , Матвейка, все заканчивается, и твои беды с "Филой" тоже закончатся, найдешь себе другой клуб. Уверен, что в НХЛ желающих приобрести тебя будут не один и ни два, и даже не три.. Ну пока больше работать над собой.
