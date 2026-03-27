Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго», серия без голов продлилась до 8 игр. У форварда «Филадельфии» 38 очков в 70 матчах
Матвей Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго».
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (5:1).
21-летний форвард завершил игру с полезностью «плюс 1», ни разу не бросил по воротам, набрал две минуты штрафа и провел на льду 16:30 (2:44 – в большинстве).
При этом безголевая серия хоккеиста продлилась до восьми матчей. На этом промежутке в его активе пять голевых передач.
В этом сезоне Мичков набрал 38 (16+22) очков при полезности «минус 7» в 70 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
В команде не было снайпера с времен очаковских, последним, кто мог положить 40 был Картер. Как-то задрафтовали ВанРимсдайка, который обещал вырасти в нормального силового снайпера и в принципе стал таким, только в Торонтоу уже, а ФФ получили божественного Люка Шенна. Потом был Каттер Готье, человек тоже с задатками снайпера, что и показывает в Утках, этот вообще правда в ФФ не приехал, зато есть не менее божественный чел Люк Шенн Драйсдейл, любитель посидеть на больничном. Щас вот Мичков, тоже человек с даром снайпера, которого и надо бы развивать именно в этом направлении, но что-то снова идет не так)) Может Матвей по примеру остальных и станет снайпером в другой команде, а Филадельфия получит очередного защитника уровня Норрис трофи и все будут счастливы