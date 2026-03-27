«Флорида» проиграла «Миннесоте», пропустив за 5 секунд до конца 3-го периода. Тарасов стал 2-й звездой матча, отразив 47 из 50 бросков

«Миннесота» забила «Флориде» победный гол за 5 секунд до конца 3-го периода.

«Флорида » проиграла «Миннесоте» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Команда тренера Пола Мориса за пять секунд до завершения третьего периода пропустила шайбу, которая стала победной для «Уайлд». Отличился форвард Юэль Эрикссон Эк .

В воротах «Пантерс» сыграл Даниил Тарасов , отразивший 47 из 50 бросков соперника. Россиянин был признан второй звездой матча. Для него это поражение стало 16-м в 25 матчах нынешнего сезона.