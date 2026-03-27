«Флорида» проиграла «Миннесоте», пропустив за 5 секунд до конца 3-го периода. Тарасов стал 2-й звездой матча, отразив 47 из 50 бросков
«Миннесота» забила «Флориде» победный гол за 5 секунд до конца 3-го периода.
«Флорида» проиграла «Миннесоте» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда тренера Пола Мориса за пять секунд до завершения третьего периода пропустила шайбу, которая стала победной для «Уайлд». Отличился форвард Юэль Эрикссон Эк.
В воротах «Пантерс» сыграл Даниил Тарасов, отразивший 47 из 50 бросков соперника. Россиянин был признан второй звездой матча. Для него это поражение стало 16-м в 25 матчах нынешнего сезона.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
2 комментария
Растет смена Бобровскому.
Тарасов красавчик конечно, как болельщик Миннесоты просто в восторге от его игры, как он держал в игру Флориду и доставал из пустых углов, просто высший класс.
