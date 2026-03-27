  • Овечкин забил 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й, 925-й и 926-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 13 шайб
Александр Овечкин забил 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в НХЛ с учетом Кубка Стэнли.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Юты» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На шестой минуте второго периода россиянин на пятаке переправил шайбу в ворота после передачи Расмуса Сандина. Овечкин оформил дубль на 12-й минуте второго периода.

За шесть секунд до конца третьего периода Овечкин забил в пустые ворота, сделав хет-трик

Таким образом, 40-летний форвард забил 27-й, 28-й и 29-й голы в нынешнем сезоне и 924-й, 925-й и 926-й голы в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1001-ю, 1002-ю и 1003-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).

В этом сезоне Александр набрал 56 (29+27) очков в 73 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс''
107 комментариев
Как только уехал Аршавин, сразу и голы пошли.
Нефартовый..
Вывод: надо не допускать Аршавина с Филатовым до коробки и поля.. и все наладиться у нас)
Аршавин сам сейчас не играет и другим не дает, уехал и понеслось)
28 голов в 40 лет - пора заканчиватьь, домой и в Госдуму... -говорят некоторые.
А сколько забили Стэмкосы, Таваресы, Пастерняки, Марченко и мн. другие - им не пора заканчивать?
тавареса в госдуме я бы посмотрел
И в госдуму
Саня, надо 20 сезонов 30+ сделать
Здравствуйте!
Я хейтерок Овечкина и мне разорвало задницу!)))
Выздоравливай))
Лежу и штопаю жёлтыми шнурками мою болезную.
Ещё года 2 не выздоровлю.
1002, в ожидании 1003 и 1004
Машина просто, 55 очков в 40 лет, забить практически тридцатку, ну какие тут вопросы могут быть
Второй гол хорош, бросок все ещё пушка
Эх, Ови, что ты творишь. Сейчас же местная либерда и сектанты нелегитимности твоих рекордов с ума сойдут
рано деда со счетов списали 💪💪💪
НХЛ. «Юта» пропустила 7 голов от «Вашингтона», «Вегас» проиграл «Эдмонтону», «Тампа» уступила «Сиэтлу», «Миннесота» обыграла «Флориду» в гостях
11 минут назад
Овечкин сделал 34-й хет-трик и вышел на 4-е место в истории НХЛ, опередив Халла. У Босси их 39, у Лемье – 40, у Гретцки – 50
19 минут назад
Овечкин сделал хет-трик и стал первой звездой матча с «Ютой». У капитана «Вашингтона» также «+3», 5 бросков и 18:27 на льду
31 минуту назад
Селебрини набрал 0+2 при «-9» в 6 последних матчах «Сан-Хосе». У форварда 96 очков в 70 играх
сегодня, 03:41
У Капризова 1 очко в 5 последних матчах за «Миннесоту». Форвард нанес один бросок за 18:16 в игре с «Флоридой»
сегодня, 03:23
Кучеров сделал передачу против «Сиэтла», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» набрал 121 очко в 67 играх сезона
сегодня, 02:30
Сорокин – 1-я звезда матча с «Далласом». Вратарь «Айлендерс» отразил 26 из 27 бросков, одержав 27-ю победу в сезоне
сегодня, 02:19
Ротенберг о ледовом дворце во Всеволожске: «Приятно, что в моей родной Ленинградской области такая хорошая современная инфраструктура. Благодарю губернатора за внимание к хоккею»
вчера, 21:57
Ги Буше о травме Игумнова в матче с «Нефтехимиком»: «Все, он выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный прием, удаления нет»
вчера, 21:45
Гришин о 4:3 с «Авангардом»: «Ребята были настроены на борьбу. Уже в середине 1-го периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем»
вчера, 21:35
Ко всем новостям
Последние новости
Свечков сделал ассист во 2-м матче подряд – за 10:44 на льду против «Нью-Джерси». У него 3+12 в 60 играх сезона
46 минут назад
«Сан-Хосе» проиграл 6-й матч подряд. Команда Ворсофски идет 12-й на Западе и на 6 очков отстает от зоны плей-офф
сегодня, 03:15
Мичков сделал передачу в матче с «Чикаго», серия без голов продлилась до 8 игр. У форварда «Филадельфии» 38 очков в 70 матчах
сегодня, 03:05
«Флорида» проиграла «Миннесоте», пропустив за 5 секунд до конца 3-го периода. Тарасов стал 2-й звездой матча, отразив 47 из 50 бросков
сегодня, 02:52
Хартли об 1:2 от «Спартака»: «Отыграли неплохой матч в атаке. С реализацией все было не очень здорово, много моментов создали, но не смогли ими воспользоваться»
вчера, 21:13
Жамнов после 2:1 с «Локомотивом»: «Для меня задача – донести до ребят, что они могут играть с этой командой, побеждать. Когда выходишь на лед, счет всегда 0:0. Каким бы сильным ни был соперник, шансы есть»
вчера, 20:58
Вячеслав Козлов об 1:4 от минского «Динамо»: «Пропустили 2 необязательных гола в первом периоде, потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником это сложно»
вчера, 20:45
Квартальнов о 4:1 с «Динамо»: «Очередной тяжелый матч. У нас все работают. Команда играет, у нас нет нижних звеньев, большинство, меньшинство, ребята забивают»
вчера, 20:22
Надворный о серии с «Авангардом»: «Нам без разницы, кто против нас выходит. Когда мы полностью выкладываемся, играем друг за друга, для нас нет никаких соперников»
вчера, 19:31
Люзенков о Беке: «Вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение. Готовим его к домашним играм»
вчера, 18:39
Рекомендуем