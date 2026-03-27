Овечкин забил 1001-й, 1002-й и 1003-й голы в НХЛ с учетом плей-офф, 924-й, 925-й и 926-й – в регулярках. До рекорда Гретцки – 13 шайб
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Юты» (7:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
На шестой минуте второго периода россиянин на пятаке переправил шайбу в ворота после передачи Расмуса Сандина. Овечкин оформил дубль на 12-й минуте второго периода.
За шесть секунд до конца третьего периода Овечкин забил в пустые ворота, сделав хет-трик
Таким образом, 40-летний форвард забил 27-й, 28-й и 29-й голы в нынешнем сезоне и 924-й, 925-й и 926-й голы в рамках регулярных чемпионатов, обновив рекорд лиги.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1001-ю, 1002-ю и 1003-ю шайбу в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
В этом сезоне Александр набрал 56 (29+27) очков в 73 матчах чемпионата.
