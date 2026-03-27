  • Кучеров сделал передачу против «Сиэтла», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» набрал 121 очко в 67 играх сезона
Никита Кучеров набрал очки в шестом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:4 ОТ).

32-летний форвард продлил результативную серию до шести игр, в которых набрал 15 (6+9) очков.

В матче с «Сиэтлом» Кучеров также нанес один бросок по воротам, заблокировал один бросок соперника и провел на льду 18:51 (1:58 – в большинстве).

В нынешнем сезоне россиянин записал на свой счет 121 (40+81) балл при полезности «плюс 45» в 67 играх.

Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ, опережая Коннора Макдэвида (119 очков).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Зря в овертайме пас отдал вместо броска с расстрельной позиции
Никита надо поднажать там Мак уже в спину дышит!!
Ответ Владимир
ДышАт. Оба.
Ответ Владимир
К сожалению, догнал уже.
2 очка разницы и все еще 2 матча в запасе у Никиты? Или как там расклады?
Ответ KaaTim
2 очка разницы и все еще 2 матча в запасе у Никиты? Или как там расклады?
Одно очко разница!
Никита немного сбавив темп добавляет интриги. Ну так даже интереснее.
Кучеров в возрастах 30, 31 и 32 года по очкам уступает только Эспозито, Лемьё и Гретцки, а по сумме этой трехлетки уступает пока только Эспозито (402 очка). Кучеров в 30,31,32г: 144+121+121(пока, у Гретцки в 32г было 130)=386 очков.
Куч намного результативнее всех наших в соответствующих возрастах, в том числе и Ови и Джино. У него, как и у Овечкина, не нарушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!
