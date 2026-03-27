Кучеров сделал передачу против «Сиэтла», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» набрал 121 очко в 67 играх сезона

Никита Кучеров набрал очки в шестом матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Тампы » Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла » (3:4 ОТ).

32-летний форвард продлил результативную серию до шести игр, в которых набрал 15 (6+9) очков.

В матче с «Сиэтлом» Кучеров также нанес один бросок по воротам, заблокировал один бросок соперника и провел на льду 18:51 (1:58 – в большинстве).

В нынешнем сезоне россиянин записал на свой счет 121 (40+81) балл при полезности «плюс 45» в 67 играх.

Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ , опережая Коннора Макдэвида (119 очков).