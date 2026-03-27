Кучеров сделал передачу против «Сиэтла», продлив серию с очками до 6 матчей. Форвард «Тампы» набрал 121 очко в 67 играх сезона
Никита Кучеров набрал очки в шестом матче подряд в НХЛ.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:4 ОТ).
32-летний форвард продлил результативную серию до шести игр, в которых набрал 15 (6+9) очков.
В матче с «Сиэтлом» Кучеров также нанес один бросок по воротам, заблокировал один бросок соперника и провел на льду 18:51 (1:58 – в большинстве).
В нынешнем сезоне россиянин записал на свой счет 121 (40+81) балл при полезности «плюс 45» в 67 играх.
Кучеров продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ, опережая Коннора Макдэвида (119 очков).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Куч намного результативнее всех наших в соответствующих возрастах, в том числе и Ови и Джино. У него, как и у Овечкина, не нарушится результативность с возрастом. Куч станет вторым по очкам среди наших после Овечкина, а по итогу может и Ови опередить.
Это значит, что этот сезон может стать последним, когда четыре наших лидера по очкам в НХЛ будут играть одновременно (ещё Панарин будет в четвёрке). А позже и Капризов может подтянуться к пятёрке наших лучших.
Наслаждаемся моментами и болеем за наших!