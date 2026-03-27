Сорокин – 1-я звезда матча с «Далласом». Вратарь «Айлендерс» отразил 26 из 27 бросков, одержав 27-ю победу в сезоне

Илья Сорокин – первая звезда матча с «Далласом».

Голкипер «Айлендерс » Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа » (2:1).

Российский вратарь отразил 26 из 27 бросков соперника (96,3%).

Для Сорокина эта победа стала 27-й в нынешнем сезоне в 47 играх сезона. В среднем вратарь пропускает 2,48 шайбы и отражает 91,4% бросков. В его активе также семь матчей на ноль.

