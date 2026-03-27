Сорокин – 1-я звезда матча с «Далласом». Вратарь «Айлендерс» отразил 26 из 27 бросков, одержав 27-ю победу в сезоне
Илья Сорокин – первая звезда матча с «Далласом».
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:1).
Российский вратарь отразил 26 из 27 бросков соперника (96,3%).
Для Сорокина эта победа стала 27-й в нынешнем сезоне в 47 играх сезона. В среднем вратарь пропускает 2,48 шайбы и отражает 91,4% бросков. В его активе также семь матчей на ноль.
Подробную статистику голкипера можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Почти сделал 30-й сухарь, сыграв 300-й матч.
"Везина" всё ближе.
По продвинутой статистике это главный фаворит на Везину.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем