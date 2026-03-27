Ротенберг о ледовом дворце во Всеволожске: «Приятно, что в моей родной Ленинградской области такая хорошая современная инфраструктура. Благодарю губернатора за внимание к хоккею»

Ротенберг поблагодарил губернатора Ленинградской области за внимание к хоккею.

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров московского «Динамо » Роман Ротенберг поблагодарил губернатора Ленинградской области за внимание к хоккею.

«После встречи с губернатором Александром Дрозденко провели мастер-класс для юных хоккеистов сборной Ленинградской области 2013 и 2014 годов рождения.

Очень понравился новый ледовый дворец во Всеволожске. Отдельно хочется отметить качество льда – оно здесь отличное. Приятно видеть, что в моей родной Ленинградской области появляется такая хорошая современная инфраструктура. Это очень важно для детей, для их роста и для будущего всего хоккея в регионе.

Ребята – молодцы. Работали с желанием, старались, выкладывались в каждом упражнении. Видно, что есть характер, есть интерес к игре и правильное отношение к делу. Уверен, что многие из них еще принесут славу Ленинградской области и всей нашей стране.

Еще раз хочу поблагодарить Александра Юрьевича Дрозденко за внимание к хоккею и его развитию в регионе. Когда есть такое отношение и такая поддержка, появляются и новые арены, и новые возможности, и новое поколение сильных игроков», – написал Ротенберг.