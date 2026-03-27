Ротенберг о ледовом дворце во Всеволожске: «Приятно, что в моей родной Ленинградской области такая хорошая современная инфраструктура. Благодарю губернатора за внимание к хоккею»

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поблагодарил губернатора Ленинградской области за внимание к хоккею.

«После встречи с губернатором Александром Дрозденко провели мастер-класс для юных хоккеистов сборной Ленинградской области 2013 и 2014 годов рождения.

Очень понравился новый ледовый дворец во Всеволожске. Отдельно хочется отметить качество льда – оно здесь отличное. Приятно видеть, что в моей родной Ленинградской области появляется такая хорошая современная инфраструктура. Это очень важно для детей, для их роста и для будущего всего хоккея в регионе.

Ребята – молодцы. Работали с желанием, старались, выкладывались в каждом упражнении. Видно, что есть характер, есть интерес к игре и правильное отношение к делу. Уверен, что многие из них еще принесут славу Ленинградской области и всей нашей стране.

Еще раз хочу поблагодарить Александра Юрьевича Дрозденко за внимание к хоккею и его развитию в регионе. Когда есть такое отношение и такая поддержка, появляются и новые арены, и новые возможности, и новое поколение сильных игроков», – написал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Какой мастер-класс может провести ротанберк? Окучивание клюшкой соперника по горбу?
Чума. Какой-то кривой опёздол
Шпротенберг на дежурстве, минусует
Ага, даже газ не во всех частных домах. Ах.. ительная инфраструктура. Есть чем гордиться по мимо цен, налогов, поборов.
В моей родной Ленинградской области , как много в этом «смысла»(нет).
Еще раз хочу поблагодарить Александра Юрьевича Дрозденко за внимание к хоккею и его развитию, но когда пенсионеры перестанут в помойных баках копаться?
Материалы по теме
Никишин о том, что Ротенберг как менеджер собрал в СКА талантливую молодежь, востребованную в НХЛ: «Это да. Правильно. Еще давал играть, тут вопросов нет»
вчера, 17:18
Ротенберг выложил фото с Евгением Маргулисом: «Легенда сцены. На его песнях выросло не одно поколение, в том числе и я»
вчера, 11:38Фото
Ротенберг о матче в честь 10-летия Росгвардии: «Благодарен Якушеву за приглашение сыграть за «Легенд СССР и России». Для меня особенно ценно выходить на лед с такими мастерами»
25 марта, 13:45
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Ютой», «Тампа» – с «Сиэтлом», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Лос-Анджелес» встречается с «Ванкувером»
вчера, 23:11Live
Ги Буше о травме Игумнова в матче с «Нефтехимиком»: «Все, он выбыл до конца сезона. Опять-таки, грязный прием, удаления нет»
вчера, 21:45
Гришин о 4:3 с «Авангардом»: «Ребята были настроены на борьбу. Уже в середине 1-го периода стал говорить парням, что у нас не единоборства, давайте в хоккей поиграем»
вчера, 21:35
Кузнецов дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Автомобилистом»
вчера, 21:21
Ги Буше: «Прохоркин мог сломать себе шею, но удаления не последовало – это абсурд. Теперь мы знаем, что можно грязно атаковать со спины, чтобы противник влетал головой в борт»
вчера, 20:32
Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта»
вчера, 20:11
«Уйди ## ###». Тренер московского «Динамо» Якубов прогнал оператора во время тайм-аута в матче с минским «Динамо»
вчера, 20:01Видео
«Спартак» обыграл «Локомотив» в овертайме (2:1) и сравнял счет в серии Кубка Гагарина – 1-1
вчера, 19:42
Кубок Гагарина. «Локомотив» уступил «Спартаку», «Динамо» Минск победило «Динамо» Москва, «Металлург» победил «Сибирь», «Авангард» проиграл «Нефтехимику»
вчера, 19:35
Ги Буше о 3:4: «Прохоркин головой влетает в борт перед 3-й шайбой «Нефтехимика». Для всего мира это удаление, а у нас чистый гол. Игра не должна была переходить в овертайм»
вчера, 19:18
Ко всем новостям
Последние новости
Хартли об 1:2 от «Спартака»: «Отыграли неплохой матч в атаке. С реализацией все было не очень здорово, много моментов создали, но не смогли ими воспользоваться»
вчера, 21:13
Жамнов после 2:1 с «Локомотивом»: «Для меня задача – донести до ребят, что они могут играть с этой командой, побеждать. Когда выходишь на лед, счет всегда 0:0. Каким бы сильным ни был соперник, шансы есть»
вчера, 20:58
Вячеслав Козлов об 1:4 от минского «Динамо»: «Пропустили 2 необязательных гола в первом периоде, потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником это сложно»
вчера, 20:45
Квартальнов о 4:1 с «Динамо»: «Очередной тяжелый матч. У нас все работают. Команда играет, у нас нет нижних звеньев, большинство, меньшинство, ребята забивают»
вчера, 20:22
Надворный о серии с «Авангардом»: «Нам без разницы, кто против нас выходит. Когда мы полностью выкладываемся, играем друг за друга, для нас нет никаких соперников»
вчера, 19:31
Люзенков о Беке: «Вроде ничего серьезного, но сегодня решили его не ставить. Если бы вышел, могло бы сказаться резкое движение. Готовим его к домашним играм»
вчера, 18:39
Косолапов о 0-2 с «Металлургом»: «Мы выбирались и не из таких ситуаций, верим друг в друга. Дома и стены помогут, и болельщики. Отдохнем, обсудим моменты и снова пойдем в бой»
вчера, 18:26
Форвард «Филадельфии» Гребенкин выбыл на 7-10 дней из-за травмы
вчера, 18:14
Кравец о «Барысе»: «Если бы мы лучше играли в большинстве, было бы гораздо больше шансов попасть в плей-офф. Скамейка должна быть расширена, точечные замены должны быть»
вчера, 16:41
Генменеджер «Амура»: «Нужен игрок обороны, который будет закрывать большинство. Мониторим рынок, исходим из нашего зарплатного фонда. Если попадется качественный легионер, рассмотрим»
вчера, 16:14
Рекомендуем