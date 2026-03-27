Кузнецов дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Автомобилистом»

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч.

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод игры «Автомобилист» – «Салават Юлаев ».

Инцидент произошел на отметке 60:00.

«На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

В 2 матчах Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (1-1 в серии) форвард не набрал ни одного очка.