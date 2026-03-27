  • Кузнецов дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Автомобилистом»
Кузнецов дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Автомобилистом»

Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч КХЛ.

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч. 

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод игры «Автомобилист» – «Салават Юлаев».

Инцидент произошел на отметке 60:00.

«На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

В 2 матчах Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (1-1 в серии) форвард не набрал ни одного очка.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Передача опыта молодым ребятам.
Матрасы обиделись и побежали жаловаться, или это дело рук ельцинских?.
Если послушать как полосатые клоуны разговаривают с игроками и тренерами, окуеваешь, будто они вершители мира.
Бред полный. Это произошло даже не сразу после финального свистка, а когда Салават поехал к трибуне своих болельщиков, Автомобилист в это время уже уезжал в подтрибунку
Бред полный. Это произошло даже не сразу после финального свистка, а когда Салават поехал к трибуне своих болельщиков, Автомобилист в это время уже уезжал в подтрибунку
Есть видео, кому и что показал Кузя?
Чего было? Что за жест? Видео надо
Авто не может - сдк поможет.
Решение неоднозначное, ну да ладно, отдохнет перед 4 игрой.
