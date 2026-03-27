Кузнецов дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в игре с «Автомобилистом»
Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч КХЛ.
Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч.
Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод игры «Автомобилист» – «Салават Юлаев».
Инцидент произошел на отметке 60:00.
«На основании представленных материалов принять решение наложить на нападающего «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова наказание по п. 1.30 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.
В 2 матчах Кубка Гагарина против «Автомобилиста» (1-1 в серии) форвард не набрал ни одного очка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если послушать как полосатые клоуны разговаривают с игроками и тренерами, окуеваешь, будто они вершители мира.