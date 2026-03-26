Жамнов после 2:1 с «Локомотивом»: «Для меня задача – донести до ребят, что они могут играть с этой командой, побеждать. Когда выходишь на лед, счет всегда 0:0. Каким бы сильным ни был соперник, шансы есть»

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о победе в матче плей-офф с «Локомотивом » (2:1 ОТ, 1-1 в серии).

«Мне надо сохранять спокойствие. Эмоции какие… Серия продолжается, мы готовимся к домашним матчам. Главный момент, чтобы ребята восстановились. Потому что дальше будет только сложнее.

Для меня задача – донести до ребят, чтобы они поверили в себя, что могут играть с этой командой, побеждать. В спорте побеждает сильнейший, но, когда выходишь на лед, счет всегда 0:0. Каким бы ни был сильным соперник, шансы есть.

Мы понимаем, какой соперник, огромный опыт у этого коллектива, они знают, что делать в разных ситуациях. Но у нас тоже есть ребята, которые растут, прогрессируют. Главное, чтобы они поверили в себя.

Если в плей-офф нет эмоций, то делать здесь нечего. Скамейка должна жить, ребята стараются. Ясно, что вратарь – полкоманды, но выигрывает команда. От каждого игрока, который находится на поле, многое зависит. Георгиев держал нас в игре, но это заслуга всей команды. Ребята пластались, боролись.

Соперник серьезный, вся борьба еще впереди. Мы рассматриваем соперника, понимаем, что мы можем делать с этой командой, что лучше не делать. Постараемся, чтобы дальше ребята играли правильно против соперника», – сказал Жамнов.

