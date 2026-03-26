  • Вячеслав Козлов об 1:4 от минского «Динамо»: «Пропустили 2 необязательных гола в первом периоде, потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником это сложно»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от минского «Динамо» (1:4, 0-2) во втором матче серии плей-офф.

– Вы знаете, пропустили два необязательных гола в первом периоде. И потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником, как минское «Динамо», это сложно.

Были моменты в третьем периоде, но сегодня было мало удалений, а соперник хорошо оборонялся, и мы не смогли даже сравнять. Пытались заменить вратаря, однако пропустили в пустые. Проиграны два матча, возвращаемся домой, готовимся к следующей игре.

– Два подряд поражения в Минске – это критический момент для серии?

– Пока дома не проиграли… Проигрывать неприятно. Поедем в Москву, будем стараться выиграть.

– Проигранный первый период предопределил дальнейшее течение матча?

– Ну, всегда сложно создавать. Легче обороняться. Мы потратили много сил, но у нас были моменты.

– С чем вы связываете, что у вас не получается переломить ход матчей после неудачного начала?

– Соперник хорошо обороняется.

– Второй матч подряд Владислав Подъяпольский далеко выкатывается из ворот, сегодня его на этом подловил Сэм Анас. Общались ли вы с ним?

– У нас Подъяпольским занимается тренер вратарей. Я в это не лезу и советов не даю, – сказал Козлов.

Минское «Динамо» обыграло московское (4:1) и ведет 2-0 в серии

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Это скорее минс не обязательную шайбу пропустил, судя по ходу и сценарию игры))
В общем без удалений никуда. Приплыли. Сезон закончен!!!
Можно полкоманды выгонять вместе с Сушко и Козловым и набирать новую. Более молодую,атлетичную и охочую до побед. Если есть деньги...подписать 2-3 сильных канадцев из ахл. И тренера из Канады.
Из наших-Федорова или И.Воробьёвв.
Да, надо с руководства начинать. Пока они думают о всем чем угодно, кроме команды толку не будет!
Состав откровенно слабенький, конечно. Не можем бороться на равных с Минском, который играет без лимита. У нас на контракте только двое канадцев? Комтуа точно нет, по шведу вопрос. Но в любом случае, без увеличения финансовых расходов на состав, толку не будет. Нужны и российские игроки качественные
Воробьева? Вы серьезно? Почитайте спортс год назад.

Сильных канадцев из АХЛ найти нереально. Курс доллара и потолок зарплат делают свое дело.

Ещё годик и окажется, что Кудашов не физрук, а красавчик - до полуфинала доходил.
Игроки слишком тяжёлые. В атаке абсолютно никакой мысли. Еле - еле вкатываются в зону. Гусев просто катается и себя бережет. Который год уже. При Кудашове было ж...., а с этими козлятами у руля, похоже, и этого мало. Минску по силам уже в Москве все закончить.
Когда не бросаешь по воротам, то всего два гола в твои, это обязательно.
Дело не в проигрыше, а в безвольной и бездарной, трусливой тактике. Эх! Вот бы " Встряхнули" Команду, выгнав ВяКо!
