Вячеслав Козлов об 1:4 от минского «Динамо»: «Пропустили 2 необязательных гола в первом периоде, потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником это сложно»
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от минского «Динамо» (1:4, 0-2) во втором матче серии плей-офф.
– Вы знаете, пропустили два необязательных гола в первом периоде. И потом всю игру пытались отыграться. С таким соперником, как минское «Динамо», это сложно.
Были моменты в третьем периоде, но сегодня было мало удалений, а соперник хорошо оборонялся, и мы не смогли даже сравнять. Пытались заменить вратаря, однако пропустили в пустые. Проиграны два матча, возвращаемся домой, готовимся к следующей игре.
– Два подряд поражения в Минске – это критический момент для серии?
– Пока дома не проиграли… Проигрывать неприятно. Поедем в Москву, будем стараться выиграть.
– Проигранный первый период предопределил дальнейшее течение матча?
– Ну, всегда сложно создавать. Легче обороняться. Мы потратили много сил, но у нас были моменты.
– С чем вы связываете, что у вас не получается переломить ход матчей после неудачного начала?
– Соперник хорошо обороняется.
– Второй матч подряд Владислав Подъяпольский далеко выкатывается из ворот, сегодня его на этом подловил Сэм Анас. Общались ли вы с ним?
– У нас Подъяпольским занимается тренер вратарей. Я в это не лезу и советов не даю, – сказал Козлов.
Из наших-Федорова или И.Воробьёвв.
Состав откровенно слабенький, конечно. Не можем бороться на равных с Минском, который играет без лимита. У нас на контракте только двое канадцев? Комтуа точно нет, по шведу вопрос. Но в любом случае, без увеличения финансовых расходов на состав, толку не будет. Нужны и российские игроки качественные
Сильных канадцев из АХЛ найти нереально. Курс доллара и потолок зарплат делают свое дело.
Ещё годик и окажется, что Кудашов не физрук, а красавчик - до полуфинала доходил.
Дело не в проигрыше, а в безвольной и бездарной, трусливой тактике. Эх! Вот бы " Встряхнули" Команду, выгнав ВяКо!