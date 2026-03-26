Ги Буше: «Прохоркин мог сломать себе шею, но удаления не последовало – это абсурд. Теперь мы знаем, что можно грязно атаковать со спины, чтобы противник влетал головой в борт»

Ги Буше высказался об атаке против Прохоркина перед 3-м голом «Нефтехимика».

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался об атаке против форварда Николая Прохоркина перед 3-м голом «Нефтехимика» (3:4 2ОТ, 1-1) в матче плей-офф.

«Теперь мы знаем, что можно грязно атаковать со спины, чтобы противник влетал головой в борт. Теперь мы понимаем, что это можно делать.

Меня не интересует, падают игроки соперника или не падают. Сегодня был момент посерьезнее. Наш игрок влетел в борт, он легко мог сломать себе шею, но удаления не последовало – это абсурд.

У нас Игумнов уже выбыл, и мы очень сильно рисковали в этой ситуации», – сказал Буше.

