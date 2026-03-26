Квартальнов о 4:1 с «Динамо»: «Очередной тяжелый матч. У нас все работают. Команда играет, у нас нет нижних звеньев, большинство, меньшинство, ребята забивают»
Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» в матче плей-офф.
Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов высказался о победе над московским «Динамо» (4:1, 2-0) в матче плей-офф.
– Очередная тяжелая игра. По первым минутам было это понятно, получилось сразу забить. Идем дальше.
– У вас нижние звенья прекрасно действуют. Забивают не лидеры, которые делают результат в регулярке.
– Еще раз говорю, так получается, у нас все работают. Команда играет, у нас нет нижних звеньев, большинство, меньшинство, ребята забивают.
– Николас Мелош закончил матч досрочно. Ему попали по лицу. Как его здоровье?
– Нормально. Бывают в хоккее такие вещи. С ним все хорошо, – сказал Квартальнов.
Минское «Динамо» обыграло московское (4:1) и ведет 2-0 в серии
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
