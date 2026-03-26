Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта»

Пономарев высказался о провокациях в матче «Авангарда» и «Нефтехимика».

Нападающий «Авангарда » Василий Пономарев высказался о поражении в игре плей-офф с «Нефтехимиком » (3:4 2ОТ, 1-1).

– Был матч, который и должен быть в плей-офф. Приятно играть несколько овертаймов. Точно так, как и в сезоне, на нас серьезно настроен соперник, никто не ожидал, что будет легкая серия. Самое главное, на следующий матч выходить с чистого листа.

– Готов ли был «Авангард» к провокациям?

– Мне кажется, мы показали, что мы сильнее, чем они. Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться и сыграть с омским «Газмясом».

Все должны понимать, что выходят играть в хоккей и должны поступать честно по отношению к сопернику. Все-таки хоккей – мужской вид спорта, – сказал Пономарев.

