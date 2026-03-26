  • Пономарев из «Авангарда» о провокациях: «Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться с омским «Газмясом». Хоккей – мужской вид спорта»
Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев высказался о поражении в игре плей-офф с «Нефтехимиком» (3:4 2ОТ, 1-1).

– Был матч, который и должен быть в плей-офф. Приятно играть несколько овертаймов. Точно так, как и в сезоне, на нас серьезно настроен соперник, никто не ожидал, что будет легкая серия. Самое главное, на следующий матч выходить с чистого листа.

– Готов ли был «Авангард» к провокациям?

– Мне кажется, мы показали, что мы сильнее, чем они. Если «Нефтехимик» хотел сыграть в футбол, то лучше было бы договориться и сыграть с омским «Газмясом».

Все должны понимать, что выходят играть в хоккей и должны поступать честно по отношению к сопернику. Все-таки хоккей – мужской вид спорта, – сказал Пономарев.

Ги Буше о 3:4: «Прохоркин головой влетает в борт перед 3-й шайбой «Нефтехимика». Для всего мира это удаление, а у нас чистый гол. Игра не должна была переходить в овертайм»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Это что за звизда?
"Все-таки хоккей – мужской вид спорта"

А Прохоркин об этом знает? Если нет, то Пономареву есть кого учить поблизости. А так, стыдное конечно нытье.
Ахахахаха, это говорит человек из команды, у которой играет известный симулянт Прохоркин, которого только зацепишь и уже такое ощущение, что "убили"
Это плей-офф Василий. Мужчины доказывают делом, а не нытьем после матча. Тебя этому в Орбите учили? Или в Америке такой шибко умный стал? Не позорь Зелик!
> Мне кажется, мы показали, что мы сильнее, чем они

> Пономарев высказался о поражении в игре плей-офф с «Нефтехимиком» (3:4 2ОТ, 1-1)

штож
Сычева обидел)))
Просто новость висит на ветке футбола. Сильно
Нашёл время балаболить. Плей-офф как бы начался. Ничего хорошего это не сулит, тем более отдали игру дома андердогу. Главный так вообще разнылся уже, хотя болелы вполне адекватно отреагировали.
