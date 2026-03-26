«Уйди ## ###». Тренер московского «Динамо» Якубов прогнал оператора во время тайм-аута в матче с минским «Динамо»

Тренер московского «Динамо» грубо высказался в адрес оператора.

Тренеры и игроки московского «Динамо » прогнали оператора во время тайм-аута в матче плей-офф с «Динамо» Минск.

В трансляцию попали слова тренера Равиля Якубова.

«Уйди ## ###», – сказал тренер оператору.

«Динамо» Минск обыграло «Динамо» Москва (4:1) в этом матче. Счет в серии Кубка Гагарина стал 2-0 в пользу клуба из Беларуси.