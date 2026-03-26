«Уйди ## ###». Тренер московского «Динамо» Якубов прогнал оператора во время тайм-аута в матче с минским «Динамо»
Тренер московского «Динамо» грубо высказался в адрес оператора.
Тренеры и игроки московского «Динамо» прогнали оператора во время тайм-аута в матче плей-офф с «Динамо» Минск.
В трансляцию попали слова тренера Равиля Якубова.
«Уйди ## ###», – сказал тренер оператору.
«Динамо» Минск обыграло «Динамо» Москва (4:1) в этом матче. Счет в серии Кубка Гагарина стал 2-0 в пользу клуба из Беларуси.
Опубликовано: Sports
Источник: «Хоккей на Кинопоиске»
27 комментариев
Мораль: материться нехорошо